1988年生的吕佳容因为拥有精致的面孔，高挑的身材。她曾与赵丽颖、孙怡、陈乔恩一起，被网友评为“国民四美”。但是如果没有获得观众对自己在演技上的认可，她将会被冠上花瓶的标签。她自从出道后就被多次质疑复制章子怡戏路，因此在个人演绎事业上有了不少的阻碍！而对于吕佳容来说演戏不仅仅只是漂亮的外表，更多的是对内心情感的传达与灵魂的碰撞。



她2009年首次参演电视剧《黛玉传》，正式进入娱乐圈。同年在宫廷争斗剧《美人心计》中饰演鲁元公主，因此为自己的演绎事业累积了不错的人气。随后，又凭借古装偶像剧《美人心计》、《唐宫美人天下》、《笑傲江湖》中崭露头角，为大众所熟知。当时的吕佳容即使有机会接到不同的角色，但却也只能为自己争取到配角色的戏份而已。不过即便如此，她依然没有放弃希望，不断的累积足够多的实力，相信观众一定会看见她的改变。

2017年吕佳容出演成名大作《锦绣缘华丽冒险》，凭借殷明珠一角迅速走红，多年来沉浮娱乐圈，已悄然步入四大青衣行列。挑战这个角色她付出了很多努力，剧中扮演一个美艳无双的名媛，不仅仅让观众看到了动人的容颜，更多的是对这个人物心理细节的刻画，让粉丝们大呼过瘾极了！

2018年，吕佳容化身江南第一名伶闵红玉，带着自己的一部新戏《人生若如初相见》，与观众们再次见面。生活中的她就像剧中饰演的女主角一样，都是敢爱敢恨的女生，所以对诠释这个新角色也算是比较轻松了，也让观众从她身上找到了自己当年为爱不顾一些的美好回忆。



对于自己的个人情感，之前有媒体爆出她与韩东亲蜜约会的画面，两个人可能因戏结缘而陷入热恋阶段，不过他们都没有为此正式公开过恋情。粉丝们看见了吕佳容这些年的努力，为此期待她更多精彩的作品，也希望她在感情上可以收获美满的婚姻。