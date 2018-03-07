“铁娘子”一词虽然狭义上是指在政治等方面对国际社会有显著影响力的一类女性，到说到广义上则还包括文化、慈善、甚至电影电视等领域杰出的女性人物，马上就到了一年一度的“妇女节”了，这是一个专属于女性的节日，专为歌颂女性在很多方面取得重大成就而设立的节日，应节日之景，我们今天就来盘点一下娱乐圈公认的“铁娘子”，说说看你最喜欢她们中的谁？



1.章子怡



章子怡从1996年出演电影《星星点灯》而进入娱乐圈，从她接触演戏开始，她就凭借着自己出色的演技和认真负责的态度拿下一个个国际大奖，比如百花奖、亚太电影大奖、戛纳奖、亚洲电影大奖等国际奖项，她在荧屏中诠释的形象影响着现实中的很多人，她还是奥斯卡金像奖终身评委……不愧是我们华人的骄傲。

2.周迅



2010年的时候周迅被CNN评为亚洲最伟大的25位演员之一，2014年还被授予法国文学与艺术骑士勋章……这些既是周迅的荣誉，也是她的努力，她从自己的第一部作品《古墓荒斋》开始，她几乎每部作品都会获得最佳女演员的奖项，这是大众对她演技的肯定，同时她也是首位代言国际品牌香奈儿的华人，这时国际对她的肯定。

3.徐静蕾



要说到女性导演，那么徐静蕾的名字一定能稳稳上榜，她从一开始参演主演电影拿最佳女主角奖，到后来导演电影电视剧拿52届圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳导演奖，这其中的努力可能只有她自己能体会，值得一提的是她导演的电影《杜拉拉升职记》当时的票房破亿，而她也成为了大陆首个电影破亿的女导演。

4.赵薇



当年赵薇和章子怡、徐静蕾、周迅并成为“四大花旦”，可见外界对她们四人的肯定，赵薇因出演《还珠格格》而一举成名，无论是《情深深雨濛濛》，还是《画皮》《花木兰》，赵薇给人的感觉都是稳打稳实的演技。2010到2013年期间，赵薇相继担任上海电影节评委、金鸡百花电影节形象大使，还受邀出席了国宴并获纽约中国电影节亚洲杰出贡献艺人奖，2015年的时候，她还成为了首位在好莱坞中国剧院留下手足印的亚洲女演员。

5.李冰冰



李冰冰20岁考入上海戏剧学院，上学期间她为了偿付母亲高额的医药费，和妹妹的学费开销，一有时间就去拍戏，撑起了家里大部分重担，多年来，她出演了《天下无贼》《云水谣》《生化危机》等多部脍炙人口的作品，2012年签约美国经纪公司UTA，小贝造访英驻华使馆的时候，李冰冰也作为大使身份陪同。

6.刘嘉玲



2017年的时候，美国电影艺术与科学学院正式宣布刘嘉玲成为“2017年奥斯卡”新成员，这时对她演员这个身份的肯定，1991年的时候刘嘉玲就凭借《阿飞正传》获得法国南特三大洲电影节最佳女主角，而她除了演技之外，在酒业、房地产、餐厅等商业方面都颇有造诣，曾经谢娜的一句“刘总”可不是白叫的。

7.张曼玉



张曼玉的身份有很多，音乐人、国家一级演员 、爱丁堡大学荣誉博士、联合国儿童基金会中国大使等等，她从1983年的香港小姐亚军而出道，她的每一部影视作品都堪称绝版，仅一部《阮玲玉》就让她斩获了第42届柏林国际电影节最佳女演员、第28届金马奖最佳女主角、第12届金像奖最佳女主角三个大奖，她除了是柏林电影节主竞赛单元评委、还是威尼斯国际电影节主竞赛单元评委，更是奥斯卡金像奖评委会成员。

8.巩俐



曾经她是和张艺谋合作次数最多的演员，《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》等等，而她凭借自己出色的演技一次次斩获得第43届戛纳国际电影节布努埃尔特别奖、第46届戛纳国际电影节金棕榈奖、47届戛纳国际电影节评委会大奖等奖项，她是首位在欧洲三大国际电影节上担任评委会主席的华人，是我们的骄傲。

9.俞飞鸿



俞飞鸿有着“十年容貌不变女星”之称，她8岁出演电影，16岁担任电影女主角，21岁参演好莱坞电影《喜福会》，她的星途坦荡，但是她却并没有在乎自己的年龄和曝光度，可能“美而不自知”说的就是她，她没有来微博，演戏也是有一搭没一搭的，虽然这样很容易被人们遗忘，但是她却不怕，用她自己的话来说就是：我关心的是我的生活、心境。但是不可否认的是，她的每一个荧屏形象都深深美到了人们的心中。

10.舒淇





在她25岁那年，美国《时代周刊》亚洲版就找到她作为封面人物，并对其进行了专访，她获得第一个大奖是20岁那年得到的16届香港电影金像奖最佳女配角、和最佳新人奖两个奖项，2008年和2009年她相继担任了第58届柏林国际电影节评委和第62届戛纳国际电影节评委，她的演技从来没令人失望，无论她取得了多少成就，她还是那个笑起来很好看、喜欢吃甜品的小姐姐。