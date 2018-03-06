张柏芝离婚以后带着两个儿子独自生活，儿子排在工作前面，经常抛出与儿子们的互动照片，被网友称为“好妈妈”。



37岁的张柏芝依旧光彩照人，完全看不出是两个孩子的母亲，人美又单身，新恋情的绯闻也因此不断，因为恋情、怀孕赢得了不少人的关注，但大多数得到了当事人及其工作室的否定，面对深情告白感动落泪也能婉拒。





但是这次张柏芝在参加综艺节目时，面对粉丝对恋情的疑问并没有否认，而是回答“圈外的不可以么”，并且大方表示最讨厌男友送花，最期待恋人送的是爱与关怀，只要一颗真心。此举也让粉丝们高呼，张柏芝终于脱单了，迎来了新的恋情，随后大婚以及怀孕三个月的消息不断传来，全网都在祝福张柏芝幸福。

但是很快张柏芝工作室出来辟谣：网传张柏芝大婚等消息纯属人为恶意捏造，故意散播的谣言。此举虽然澄清了绯闻，但如此戏剧化的转折也犹如一盆冷水泼在祝福者头上，让人失望的同时也在让人怀疑，这是以结婚生子为噱头的炒作么？热度出来然后再澄清，这难道不是明星们一贯的宣传手法么？





就在事情逐渐平息的2月24日，张柏芝又有了新动静，在社交平台晒了与友人可爱女儿的合照，并立志：2018年之前必要生出BB来，这是我的目标。这引起了大家的思考：是真的怀孕了还是又一波炒作，是为了新剧的准备工作增加热度么，引起了吃瓜群众的不断讨论，说法褒贬不一，但是热度有了。





有人说张柏芝是一心为孩子的好妈妈，也有人说张柏芝是以再婚生女炒作的心机女。你是怎么看的呢？