一个人，总是会从稚嫩走向成熟。不仅是生理上的变化，心理上也随之改变。对于演员来说，年岁的增长让他们的戏路也要发生变化。杨幂，从青春偶像剧到现在的都市职业剧，她的成长也是观众们看在眼里的。演绎职业女强人本是她的强项，但是观众却不买账。







湖南卫视热播的《谈判官》终于收官，这部由杨幂和黄子韬主演的电视剧从开播以来赚足了话题量，收视率也是居高不下，在爱奇艺的播放量更是达到了15亿次。这对于杨幂来说，无疑是新年的一个好的开端。





但是高收视率伴随的却是低口碑，豆瓣上的评分直接刷新了杨幂所演电视剧的评分。其实这部电视剧的配置还是挺豪华的，黄子韬和郭品超都是当下当红的男星，配角们也都是颜值相当不错的。但是，用玛丽苏包裹住的职场剧实在是让观众们无力吐槽。杨幂面无表情的表演很难让人把她跟职场精英联系起来，并且她和黄子韬站在一起，更想姐弟而非情侣。





网友们对比也是吐槽不断。杨幂再怎么说也是个女老板了，怎么演起职业剧却一部不如一部呢？先是《翻译官》再是《谈判官》，杨幂难道私底下就是这么当领导的吗？





虽说杨幂饰演的都市丽人不得人心，但是私底下她可是个霸气十足的女老板呢！杨幂签艺人是出了名的准，她旗下的艺人在她的带领下，发展势头很好。





拿迪丽热巴来举例，她现在应该算是杨幂工作室的二姐了，现在已经逐渐的可以撑起一片天。从《克拉恋人》中崭露头角，在《三生三世十里桃花》中尽管和杨幂同台竞技，但是依然很有自己的特色。近日热播的《烈火如歌》，迪丽热巴更是圈粉无数，让人不得不重视这朵小花。除了热巴之外，李溪芮、高伟光等人的发展也是大家有目共睹的，非常有自己的特色，拥有了一定量的粉丝数量。

杨幂带艺人选择的是亲力亲为的方式，她很喜欢跟自家的艺人一起拍戏。通过自己的话题量来带动艺人们的热度。比如《古剑奇谭》和《三生三世十里桃花》都是用这样的方式来让自家艺人提升知名度。不过，选片眼光好也是很重要的。







杨幂虽然演不出职业女强人的感觉，但是对于她自己来说，领导才能是真的不能被忽视的。各位小伙伴们，你们认可吗？