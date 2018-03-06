公众人物因为工作的特殊性，大部分的时间都被曝光在镜头之下，他们的一举一动也是备受关注。尤其是娱乐圈的明星们，他们甚至不能有一点出错，一有不慎就会被推向风口浪尖。除了台前的人，幕后的人们在近些年也开始露面，比如编剧。不过，优秀的编剧不在少数，受争议的编剧也有很多。下面我们一起盘点这些年备受争议的八大编剧，看看谁被骂得最惨？



1、琼瑶

琼瑶是言情小说的鼻祖了，她的很多作品都被改编成了小说，很多都是当时的热门剧集。但是，她的作品却被网友指出三观不正，有误导观众的嫌疑。

2、于正

于正现在可以说是编剧界的“网红”了，不仅捧出了众多人气小生，自己还创立了工作室。不过他的作品经不起推敲，被网友指出篡改历史，并且还被琼瑶因抄袭告上法庭。

3、桐华

桐华的作品古代言情比较多，被改编的也很多，比如《步步惊心》、《云中歌》等都是热门的剧集。但是，这些作品却被指出篡改历史，年轻人看了之后对真实的历史的理解产生偏差。

4、郭敬明

郭敬明这位作家大家都再熟悉不过了，他甚至陪伴了不少人的青春。他的作品大多是青春文学，不过却充斥着大量炫富和浮夸的词藻，还有大量的抄袭，让很多网友大呼受不了，并且他本人的炫富行为也惹人反感。同时他现在已经成为一名导演，真是多方面发展啊！

5、流潋紫

这个名字大家可能不熟悉，但是《甄嬛传》没人不知道了吧？就是出自她之手。《甄嬛传》在饱受欢迎的同时也遭到质疑，很多情节的设计都不合理，对史实的把握并不够准确。并且还有众多的抄袭之处，让网友表示不可忍！

6、匪我思存

《千山暮雪》、《佳期如梦》等都是匪我思存的作品，虽说作品受到外界争议不少，但她本人却不能接受任何的批评。她经常在自己的社交平台发火，有时候言语极其粗鲁，但是最后却归结于自己的真性情，这个理由难以让人接受。

7、九把刀

《那些年我们一起追过的女孩》着实火了一把，不仅火了演员，编剧九把刀也跟着火了。但是他出名之后，却负面新闻不断。先是被曝出劈腿，后来有被指出有台独倾向，甚至传言被内地封杀。不得不说，九把刀的星路艰难啊！





8、程佳客

《唐人街探案2》最近正在热映，收获不少票房，但是它的编剧却为这部电影抹黑。因为其在社交平台辱骂网友，惹起民愤，现在《唐人街探案》剧组已经解除了与他的的合作关系。

做什么事情都要讲后果，这些编剧的争议大多都是因为自身的原因。各位小伙伴们，你们怎么看呢？