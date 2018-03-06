出生于1981年的张丹峰，因为长相帅气出众，考上了上海戏剧表演系，2000年参加了金鹰电视节新秀赛，并且获得了冠军。2001年出演电视剧《女人行》，正式进入娱乐圈。







优越的先天条件，让张丹峰获得了更多的表演机会，2011年参与《夏家三千金》电视剧拍摄，随后在《永春传奇》、《爱情自有天意》、《神雕侠侣》等多部影视剧中，都有不错的表现，也因此自己的演绎生涯奠定了实力基础。





原本前途一片光明的张丹峰，却因为爱情而跌入低谷，他与比自己大10岁的洪欣因为一同拍摄电视剧而擦出爱情的火花。但是洪欣在1997年与莫少聪合作《亡命天涯》，两个人成为一对恩爱的恋人，不过最后不知道出于什么原因，两人一拍两散，最关键的是洪欣怀了莫少聪的孩子，成了一个单亲妈妈。而张丹峰比她大10岁，看起来很不成熟的样子，那时候的经济条件也不算太好，也因为这段感情的曝光，几乎一度是没有戏接。





后来他因为出演《花千骨》中的东方神起，再一次走进了观众的视线，凭着该角色获得国剧盛典媒体最关注的男演员，这也是他与洪欣结婚后，再一次感受到走红的滋味。不过尽管角色被观众喜欢，但是依旧是配角，他已经出道多年要长相有长相，要颜值有颜值，对自己的事业规划张丹峰有着更高的要求！





2018年张他带着《独孤天下》这部剧与观众们见面，终于在剧中独挑大梁，饰演隋朝开国皇帝——隋文帝，演绎了他与胡冰卿饰演的独孤伽罗两人夫妻恩爱有加，在南北朝就开创了一夫一妻制度的先河的故事。





他将杨坚从青少年的性格特点，一直到身负重任的人物心理上变化，刻画得更具体演技备受肯定，自己也用心揣摩角色，他始终认为每一个时期的杨坚都不太一样，从这部剧开播到现在，对于张丹峰的演技网友都给出了很高的评价，因此再一次圈粉。





出道多年通过自己的不断努力，终于告别了配角的命运，相信凭借这部热播剧张丹峰未来的事业会发展得更顺利，也会接到更适合自己的剧本，继续成为粉丝心中的大暖男！