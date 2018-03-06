俗话说：物以类聚，人以群分。对于演员也是如此，像中戏、北影、上戏等学校便是优秀演员的高产地，更是出了不少明星班级。但往往等到他们晒出重聚的照片，网友才惊讶的发现，原来这些明星竟出自一个班级。今天我们就来盘点一下各个大学明星班级，看看哪个最厉害？



1、中戏表演系87班



中央戏剧学院一向被视为实力派演员的诞生地，2018年3月3日中戏表演系87班举行了30周年的老同学聚会，所有同学排除一切困难全部到场。班长胡军担当主持大任，单看胡军这个班长，便知道这个班的实力不俗，除胡军外还有徐帆、江珊等老戏骨均出自此班。另外冯小刚还作为家属参与了班会。





2、中戏表演系96班

近来随着《演员的诞生》的热播，作为导师的刘烨和章子怡也让众人看出了他们大学同班的深厚友谊，要说中央戏剧学院96班那是响当当的明星班级，人称“明星第一班”，里面的同学一共曾斩获过多项国内外大奖。这个班的厉害程度我们光看名字就体会的到：章子怡、刘烨、梅婷、袁泉、秦海璐等，这些都是响当当的影帝和影后呀。





3、北影表演系96级

看样子96就是明星高产的标志。不仅中戏96班是明星班，北影的96级也是北京电影学院历史上响当当的明星班级。不仅有赵薇、黄晓明、陈坤这三个中国影帝级别的一线明星外，还有在当时红极一时的郭晓冬、何琳等，叫他们明星班级，可谓实至名归。前段时间，黄晓明和赵薇还共同参加了《中餐厅》，两个人的日常互动便能充分展现他们十分深厚的友谊。

4、北影表演系95级



在这张照片中，还有姜文老师以老师的身份出镜。其中的明星学生有左小青，因《战狼》大火的实力女演员余男还有黄磊老师的妻子孙莉，也是群星璀璨。





5、上戏表演系93级

除了中戏、北影外，上海戏剧学院也培养出了不少优秀明星。而论上戏的明星班级，当属表演系93级为主。其中著名一线演员李冰冰、任泉不仅演戏影帝级，二人的亲密友谊也被众人熟知，除此之外，还有廖凡、范志博等实力派演员。

6、上戏表演系94级



上海戏剧学院94级的阵容也丝毫不逊色，有帅气逼人的保剑锋，还有演技出群的女演员马伊琍。

看过了这些明星班级，你是不是惊奇的发现了许多戏骨却同班的现象，那么这几大明星班级中，哪个班级是你心目中最厉害的呢？