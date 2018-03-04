娱乐圈有些明星的运气真的很好，进入公司之后就被力捧到底，经常有机会饰演女主角，胡冰卿就是这样一位幸运的姑娘。她是90后小花，从小就喜欢唱歌，一直希望长大后能成为一名歌手，不过最终却不能实现梦想，但是也误打误撞成为了一名演员。







胡冰卿当演员一开始家人都极力反对，不过在自己的坚持下，最终还是得到了家人的支持，在2010年成功被复旦大学伤害视觉艺术学院表演系录取，毕业之后就依靠多部影视作品，正式开启了个人的演绎生涯，像《美》、《微时代》、《腾空的日子》等等。

2015年她有机会参演电视剧《旋风少女》，和当红流量小生杨洋饰演CP情侣，胡冰卿出道多年第一次献出银幕初吻，为此两个人都圈了不少粉丝，在这部电视剧收官时候，网络点击量突破10亿，不过胡冰卿却没有让大家记住。





她出现了那么多作品，在人气也慢慢上升的时候，中途却因为各种原因不能播出，导致好不容易累积起来的影响力又迅速下滑，后来几乎就没有戏拍了，想起来还是万分可惜。一同出演电视剧的杨洋，目前都已经是一线男星了，而胡冰卿还在三线徘徊！





对于胡冰卿的个人感情，那时候在饰演《旋风少年》就被多次传出与杨洋在恋爱，但是胡冰卿自己表示，杨洋长得太帅了，刚开始接触的时候，连演戏都不敢直视对方的眼睛。而出道多年胡冰卿其实很低调，很少有关于她的绯闻。





沉寂3年之后，胡冰卿开年携带两部大制作回归，如《独孤天下》、《柜中美人》即将播出。这两部剧看起来气场十分强大，服装和造型以及画面都非常唯美，着实令人期待。





胡冰卿在《独孤天下》剧中所饰演的独孤伽罗最初一袭白衣甜美清新，而从演技上看胡冰卿挥手举剑英气十足，或是一颦一笑间单纯直率，或是愁绪深结眉头，她也是首次尝试了超大跨度的年龄差异的演绎。

而《柜中美人》尝试丑化自己的表演，龅牙，雀斑，吊梢眼，不仅面黄肌瘦，还顶着一头凌乱的头发，为了让自己的演技获得更多的挑战，扮丑是为了凸显戚百草的人物质朴的性格，而认真演戏的人，就算造型再丑，却依然能够获得粉丝的爱。