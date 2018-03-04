嫁入豪门虽然是很多人得心中的梦想，有的明星也不例外，但是并不是每一个女星嫁入豪门后都会人生从此幸福美满，或者还没到嫁入豪门就豪门梦就破碎了。她们有的并没有因为豪门梦破碎就一蹶不振，反而越活越精彩，今天就给大家盘点一下豪门梦碎的十大女星，看看谁活得更精彩？



1、贾静雯

女神贾静雯的豪门婚姻就有点让人唏嘘了，先不说和孙志浩婚姻期间就被曝出经常出现感情问题，到了离婚的时候，两人为了争夺孩子的抚养权又闹的不可开交，但是贾静雯为了孩子，工作完全没有放弃，活动、片场赶不停，出现在公众视野还是貌美如花，直到2014年和比自己小9岁的演员修杰楷相恋，如今两人结婚，并有了自己的两个孩子。

2、张雨绮





张雨绮之前也是和富豪汪小菲有一段感情的，但是两人没能走到最后，反而大S和汪小菲结婚生子，可以说张雨绮的豪门梦就此破碎，后来张雨绮和比自己大20岁的导演王全安结婚，但是最后不得而终，直到2016年她与富商袁巴元结婚，并成功生下了龙凤胎，除此之外，张雨绮凭借自己出色的演技在娱乐圈收到了越来越多人喜欢，不仅获得了柏林电影节最佳女主角提名，最近的电影《妖猫传》也有出演。

3、阿娇





钟欣潼也就是大家熟悉的阿娇，因为艳照门事件后，名声、星途都大大受挫，而她与香港富二代麦浚龙的恋情也走到了尽头，可以说是人财尽失，但是阿娇如今已经找到自己的真爱，是一名香港医生，且也开始重新出席活动，可以说重新开始美好生活了。

4、周迅





虽然周迅现在已经有了自己的丈夫，但是她之前与某富二代也是被传出轰轰烈烈的爱情，最终因为两人没能坚持到最后就此罢休，此后和李亚鹏、窦鹏等的感情也是没有走到最后，2014年周迅与美国华裔公布恋情，领证结婚，且周迅在演艺界可算是老戏骨、扛把子，一个个国际大奖拿到手软。

5、黄奕





黄奕当时和美国金融界投资领域的黑马姜凯传出结婚的消息，但是没过多久两人就被曝出已经离婚的新闻。随后黄奕和黄毅清结婚并生下一女，但是两人却因为诸多问题离婚，且离婚期间因为孩子、诽谤问题闹得不可开交，但是黄奕在娱乐圈还是混的风生水起，2012年在伦敦国际华语电影节上获得“最佳女配角”的称号，这几年也相继在出演电影。

6、陈紫函





陈紫函也与上海地产大亨汪雨有过一段恋情，但最终却被外界曝出惨遭豪门抛弃，原因就是因为她手机丢失造成其与一名男人亲密照泄出，不过如今的陈紫函也找到了自己的真爱戴相宇，并于2016年登记结婚，且主演的电视剧《古剑奇谭》、《搜神记》等也让观众很是认可。

7、刘嘉玲





刘嘉玲刚出道时也和富豪许晋亨有过一段恋情，但是因为各种负面新闻的影响，两人最后没能嫁入豪门，虽然没有嫁入豪门，但是刘嘉玲却在演艺和商业都深有造诣，再加上爱她的梁朝伟，可以说人生双赢。

8、梁洛施





梁洛施虽然跟富豪李家生了三个孩子，但是却没能得到一个名分，一直都没能正式进入豪门，可以说豪门梦一直都没实现，这也是很多人为之可怜的原因，但是即使这样，她还是活出了自己的世界，身材样貌样样都在线。

9、关之琳





作为大家心里的一代女神关之琳之前也和富豪王国旌结婚，但是半年后却被曝离婚，2007年的时候关关之琳即将步入50岁，这时和台湾富商陈泰铭现身挑选戒指，并在2014年陈泰铭求婚成功，本以为这是女神的归宿，哪想到2015年关之琳自曝两人结婚，在近几年的《我们来了》里面关之琳再现女神风采，没有加入豪门依旧活成了很多人羡慕的样子。

10、李湘





大家都知道，现在的李湘和导演王岳伦生活的很幸福，但是之前也是和珠宝富商有过一段感情纠葛，只是没能如愿加入豪门，不过现在的她和王岳伦结婚，有了自己的孩子，且她还加盟知名网站，任职副总裁和首席内容官，也是生活的很幸福。