我们经常在古装剧中看到很多掌握朝廷命运的大人物，不知道大家有没有注意到他们身边的护卫呢？这些护卫有的颜值出众，有的武艺超群，在剧中的分量甚至不输主角。下面我们一起来看看古装剧中男护卫大比拼，你觉得谁最帅气？



1、小飞流

说起护卫，首先肯定是要有一身的好本事。这点《琅琊榜》中吴磊饰演的小飞流就是个年纪轻轻，武功却已经快到登峰造极的地步。尽管台词不多，但是吴磊却将飞流的神态以及心理活动表现得恰到好处。同时，小飞流还是全剧的卖萌代表。

2、蒙挚

不同于稚嫩的小飞流，《琅琊榜》中的蒙挚具有着成熟男人的魅力，时刻关心着林殊的安全，为了林殊，他不惜用生命护之。





3、月七

前些日子，凭借着在《楚乔传》中精彩的表现，由邢昭林饰演的护卫月七迅速走红。尽管戏份不多，但因其出众的外表，再加上《双世宠妃》病毒式口碑传播使得邢昭林在一众小鲜肉中迅速跳脱出来，成为炙手可热的流量小生。

4、风眠

同样的，在《楚乔传》中燕洵世子身边的风眠也是备受好评。白面书生的形象，每次跟着燕洵世子露面，每个镜头都很惊艳。

5、贺萧

尽管《楚乔传》的结尾很不尽人心，但依旧没法浇灭观众们对其第二部的渴望。据悉，第二部中，贺萧将成为楚乔的护卫。帅气的脸庞，没有朝阳的蓬勃之气，却时刻散发着浓浓的男人味。

6、哥舒

当下热播剧《独孤天下》里的互怼CP，太师徐正溪和独孤般若安以轩备受关注。因此，俩人身边的随从也成为小伙伴们关注的对象了。其中，太师身边的护卫哥舒，高冷的特质，时刻透露着生人勿进的气息，这种禁欲系男神撩拨系数不要太高！

7、沈遇

在《凤求凰》中耿直BOY沈遇和主子一样桃花运泛滥。徐凯将沈遇身上的纯情与傻大个的气质诠释的相当精湛，加上撞脸陈伟霆，让他吸粉无数。





8、展昭

何家劲版展昭向来是无法超越的经典人物。无论是从扮相上还是举手投足间的气质，都是难以超越的人物。所以，你最喜欢哪家的护卫呢？