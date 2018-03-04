从体育界转跨界到娱乐圈并且有着实力演技的明星，并不是很多，而且还能够长盛不衰的概率就更少了。不过也有几个例外，不仅仅长相出众，而且演技真的经得起考验。牛莉1984年进花样游泳队，并且在1986年获得全国女子花样游泳团体冠军，1990年还获得了全军射击冠军。







当事业发展最顺利的时候，却因为各种原因无法继续她的体育生涯，后来她决定报考艺术院校，并且毕业之后参演了多部电视剧，因为《空镜子》该剧被提名第22届中国电视剧飞天优秀女演员奖。





牛莉在一些经典的影视作品中，用实力的演技积攒了更多机会并且也让粉丝更喜欢她，像《大宅门里的女性》、《野百合也有春天》、《炊事班的故事3》、《闯关东》等观众都很喜爱！





而且牛莉还是春晚的常客，出道到现在她已8次登上春晚的大舞台，合作的演员多数的喜剧大咖，像黄宏、郭冬临、冯巩、朱军等等。因为多次被邀请春大舞台，后来她几乎被誉为春晚钉子户，也因此再一次证明了自己的实力与职业素养。

关于牛莉的婚姻，早在1997年仅仅23岁的她就已经嫁为人妇了，不过老公是圈外人，两个人相识与解放军艺术院校，外界传言据说老公的身份现今是一位成功的商人。也许是因为双方工作都很忙碌，直到2007 年的时候才拥有了两个人的宝宝，现如今也已经10岁了。

45岁的牛莉身材一直保持的非常好，时常会看见她带着女儿一起旅游，家庭非常幸福美好的样子，之前晒出的一组泳衣和蕾丝裙美照，傲人的身材粉丝都她美呆了！

2017年牛莉获得了参演《美好生活》的机会，饰演徐天（张嘉译扮演）的前妻小白，可以说是一个很有魅力的女人！《美好生活》所讲述的故事是对生活中小人物的内心写照，每个角色背后复杂的心理，所面临的困境，还有亲人与爱人之间的情感发展，让人在理解之后还能够对生活进行思考。小白一开始对婚姻不满意，选择了离婚，她原以为离婚后会过得很开心，但事实并非如此，她很后悔想要跟前夫重新开始，但是一切都晚了。牛莉用动人的演技，让观众们感同身受，也让更多人懂得拥有爱的时候，就该懂得珍惜！