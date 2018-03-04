都说一个演员是否能火取决于一部好的电视剧，在电视剧中的形象好了，让人迷恋了，那多半就火了。除了过硬的演技，在剧中扮演的角色和剧组的剪辑很重要，可以说，成在剪辑，财在剪辑。娱乐圈中就有得演员在开拍前被剧组抛弃，若说这部剧播出来反响平平也就罢了，可它要是大火，那就真的伤到那些被剧组抛弃的演员了，毕竟那原本是自己的角色，看着别人大红大紫，心里不免很不平衡。下面我们一起看看惨遭剧组抛弃的主演明星，谁最让人同情？







NO.1徐嘉雯

前段时间大红大紫的可谓吴京导演的战狼2了，刹那间微博上也是一阵狂澜。众所周知，战狼2现女主是卢靖姗，而原定女主是徐嘉雯。只因原定女主经纪人在开拍前一天要加价，所以吴京不得不请来卢靖姗救驾。当时徐嘉雯的这种举动也是被网友狂轰滥炸，名气大不如前。





NO.2黄轩

黄轩可谓是一个真真正正的演技派，在许多人眼里，他是凭借《红高粱》里的张俊杰和《亲爱的翻译官》里的程家阳而出道的。但是其实黄轩出道已经十年了，这十年的磨炼也让他看淡了一切。之前张艺谋导演的《满城尽带黄金甲》本来邀请黄轩出演，但是因为周杰伦的加入，以降低演员年龄为由，辞了黄轩。





NO.3杨蓉

作为一个典型的集美貌与演技与一体的女演员，始终是戏红人不红。好不容易于妈答应给了个《凤求凰》主角又被横空出世关晓彤给抢了，关键由关晓彤出演的这部剧口碑简直烂到家。说关晓彤难道也要学某人演一部毁一部么？小编还是挺同情杨蓉的，就是不火。





NO.4马丽

喜剧演员马丽，因出演《开心麻花》系列而大火，之前确定和沈腾共同主演《资本接班人》，自此便是广受期待，然而这部电影的变故还是挺多的。不仅名字变为《西虹市首富》，连女主角马丽都换成了宋芸，这个消息公开以后可谓炸了锅，毕竟当初连通稿都发了。





NO.5胡歌

众所周知，胡歌当初的琅琊榜可是让很多人夸赞的。这部剧不同于各种狗血剧情，相反，你从这部剧中能够学到很多东西。当观众期待胡歌再次出演琅琊榜2的时候，却传出胡歌被黄晓明取代，当时也是让不少人叹息啊。





NO.6赵丽颖

赵丽颖是名副其实的演技派，娱乐圈也不乏很多关于颖宝敬业的报道。前一年颖宝出演的《楚乔传》可谓是全民大火，走在路边上，不论是老人还是儿童，都在看这部剧，剧中颖宝饰演的女强人形象很是让观众期待。可惜《楚乔传2》已官宣定下来由杨颖出演，不少网友表示很惋惜。

演员们，大多成在一部剧，败在一部剧，临时被剧组抛弃，不管怎么说都是让人挺遗憾的。