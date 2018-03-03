娱乐圈有很多明星喜欢戴帽子，不论是男是女，似乎都脱离不了戴帽子的习惯。特别是棒球帽，他们甚至反过来戴帽子，有种说法叫做戴帽子能够减龄，让自己显得年轻。小编觉得好像是这么个道理，戴上帽子是能够显得俏皮活泼，还有种干练的赶脚。所以说，娱乐圈的明星喜欢戴帽子都是有原因的，他们或者说为了减龄，或者为了美观，或者为了方便。下面我们一起来看看娱乐圈中喜欢戴帽子的明星们。

NO.1鹿晗

鹿晗可是当之无愧的帽子王，在《跑男》中，每一期鹿晗都有戴帽子，而且酷爱反戴帽子，不得不说，我们鹿晗就是好看，就算戴了帽子也有种别人模仿不出来的帅气。





NO.2吴亦凡

吴亦凡更多的是一个时尚达人，他戴帽子更多的是为了时尚炫酷。吴亦凡戴上帽子，总给人一种嘻哈的气范。可能是当初的《中国有嘻哈》节目太深入人心了吧，以至于看到吴亦凡就想到free style。





NO.3汪峰

汪峰在我们眼中是长年累月戴帽子，可以说，汪峰专情于帽子。前不久一组照片曝光了汪峰酷爱戴帽子的原因。原来呀，汪峰已至中年，有点秃顶了，所以为了不落人话柄就选择了戴帽子来遮盖这个缺点。





NO.4赵丽颖

赵丽颖的圆脸一直让人觉得单纯而讨喜，再加上本身过硬的演技和负责任的态度，更加让好多人喜欢颖宝。但是我们颖宝也有活泼可爱的一面哦，颖宝颇喜欢戴帽子，显得颖宝更加俏皮可爱。





NO.5范冰冰

范冰冰可是时尚女王，任何装饰品或者衣裙都能驾驭得了。稍微有点微胖的范冰冰更是添加了她的珠圆玉润和性感，即便戴上一个普通的帽子也是时尚范满满啊！





NO.6迪丽热巴

迪丽热巴作为最近两年突起的女星，势头可谓有点吓人。主要我们热巴不仅长得好看，身材一级棒，也有一身的演技，再加上本身呆萌的性格，更是让广大网友追捧。不得不说我们热巴就是个衣架子，带个鸭舌帽显得俏皮感十足。





NO.7杨颖

杨颖比较偏爱棒球帽，反带棒球帽更加让杨颖显得年轻有活力，显得更加元气青春。杨颖以跑男出名，综艺感很强，获得不少网友喜爱，虽然在演技上被人诟病，但是小编觉得成长是需要时间的，杨颖还是有很大提升空间的。





NO.8易烊千玺

易烊千玺作为Tfboys的一员，以暖心善良而获得一大批铁杆粉丝。最近我们易烊千玺拍了很多时尚照，不得不说，我们易烊千玺还是有时尚基础的，耳环与帽子的衬托，显得我们千玺攻气十足。