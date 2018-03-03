迪丽热巴自出道以来就备受瞩目，一是因为她浓厚的异域风情非常有辨识度，二是她出演的影视作品都非常的受欢迎。如此高人气的一位女明星，在穿衣服上自然是很有自己的特色，每次的出场都能惊艳四座。下面我们一起来看看迪丽热巴有哪些光彩照人的着装，哪一个最美艳？



1、碎花裙







近日，迪丽热巴的新剧《烈火如歌》即将开播，正在如火如荼的进行宣传。在发布会上，迪丽热巴穿着一身碎花小裙，把自己的衬的更加清新脱俗。

2、鹅黄裙

迪丽热巴的肤色属于偏白的类型，很上镜，穿嫩色的衣服很显肤色。在《国剧盛典》的颁奖礼上，迪丽热巴穿着一身鹅黄色的裙子，配上淡淡的花纹，少女感十足！

3、波点裙

迪丽热巴曾受D＆G的邀请，前往米兰时装周，搭档超模金大川，贡献出了自己的时装首秀。修身的波点裙在她的身上显得更为靓丽，也让她更加婀娜多姿！

4、大红裙

有个词叫唇红齿白，自古以来，红和白一直是绝配。迪丽热巴白皙的皮肤配上大红色的裙子，整个人的气场都提升了不少，更显高级感！

5、黑衣红裤

迪丽热巴一直走的都是小女人的风格，但是偶尔走走酷范儿也是很惊艳的。黑色的长款大衣搭配大红色的裤子，明暗的对比更突出热巴冷峻的美感。

6、嫩粉裙





《三生三世十里桃花》里面的凤九真是讨的众人喜欢，可爱的性格真是圈粉无数。热巴在里面的穿着也是偏向少女风，粉色的裙子在她身上更显她的可爱。

7、公主裙

《奔跑吧兄弟》第五季就要开播了，但是这次却没有了迪丽热巴的身影。还记得她第一次来到跑男的时候，穿着白色的公主裙，真是把跑男团的眼睛都看直了！

8、黑蕾丝裙

都说蕾丝是女人性感的象征，但是蕾丝裙在热巴的身上看起来却又多了一丝温柔。多重的蕾丝花纹不仅不限庸俗，甚至还有脱俗的质感！

9、休闲装

不仅在荧幕面前光彩照人，在私底下，迪丽热巴也是很会搭配的一位。棒球服，白内搭加上渔网袜，不得不说，热巴真是一位小潮人。

10、红蕾丝裙



如果说黑色显得性感，那么红色就显得妩媚了。红色的蕾丝在热巴的身上不仅衬的肤色白皙，还让她小女人的韵味十足，一出场就吸引了众多目光！



迪丽热巴虽然总是说自己是胖迪，但是身材比例可是一等一的好，所以她可以说是行走的衣架子了。这么多热巴的经典着装，你最喜欢哪一个呢？