忙，是当下生活的一个缩影。因此很多时候，大家因为忙，而不能及时如厕，导致憋尿憋出了毛病。今天小编就和小伙伴们一起看看明星们是如何应对憋尿的尴尬境地呢？



小编的脑海里第一个想到的是陈乔恩。因为害怕自己耽误剧组拍摄的进度，喜爱蔬菜瓜果的她常常处于憋尿的境地，甚至，因为憋尿而引发了肾结石住院。

在拍摄《黄飞鸿之英雄有梦》时，饰演青楼女子的杨颖因为戏服复杂，不想再穿第二遍的她选择憋尿7个小时。实在是，苦了杨颖，自己何必伤害自己呢！





郑爽，人如其名，做事豪爽。因此，在憋尿的这种境况下，拍完戏的郑爽直接是奔赴洗手间。





很多人对自己生活中的方方面面都讲究的很，其中，就包括洗手间这种地方。据悉，阿SA对如厕的地方要求相当严苛，以至于，在某次憋尿中找不到合适的地方，无奈之中只能在密林中解决。





蔡依林在圈内还有一个有趣的称号“频尿小公主”，所以，每次遇到长时间的演出和签售会，对于蔡依林来说实在是痛苦至极啊。





最近《这！就是街舞》火热开播中，罗志祥化为街舞达人，嗨爆全场。想当年，在台湾某次演唱会中，罗志祥也遭遇了憋尿境地。因为看着罗志祥激情的跳冰火舞蹈，台下的粉丝们也是热情高涨，不停的吹口哨。可是你们知道吗？那个时候，罗志祥想上厕所呀！





“山鸡哥”陈小春也有过憋尿的时候。在陈小春《寻龙夺宝》发布会的现场，因为实在忍不住了，山鸡哥对着全国的镜头举起手指。让大家给他一分钟，最后用百米冲刺的速度火速离开现场。





因为在高尔夫球场上看到一大片草地，不禁想到自己喝了很多水，导致没忍住在记者面前奔向洗手间的黎明。因为，这次的事件还被记者们调侃为，黎天王怪癖好：看到平原，想嘘嘘！让人忍俊不禁。最后，小伙伴们还是不要憋尿，因为真的很伤身体！