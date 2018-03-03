宋丹丹是一个很成功的演员，但是大家却不知道她拥有一个很美艳的干女儿，而这个人究竟是谁呢？她的干女儿也是一个实力的演技派，她就是姜妍。只是这些年都没有一个好的角色能被大家认可。



来自大连的姜妍因为搭档冯巩和李琦参加过天津的春晚，而正式开启了自己的演绎生涯。其实宋丹丹微博提到姜妍的次数真的比自己亲生的儿子都多，她也经常带着干女儿一起演戏，比如《老米家的婚事》、《老牛家的战争》等等。

因为有一个实力派的干妈，她的表演机会也更多了，不仅仅在小品界出名，也在娱乐圈有了自己的位置。但是一开始姜妍还是只能够演一些配角，在2015主演了《医馆笑传》，和《亲爱的她们》。

当自己的事业开始被关注的时候，名气也慢慢的提升，而姜妍被怀疑整容的新闻也是满天飞，宋丹丹也多次劝自己的干女儿，演员最大的责任是依靠演技，而不是一味的改变自己的外形来得到别人的认可。而且整容不见得就很好看，脸部僵硬之后很多表情都无法变得真诚。

目前姜妍因为《美好生活》中扎实的演技，收获了很多好评。不管是呆萌活泼的时尚妻子，还是坚强耐心的励志女王，她所刻画出来的角色都在剧中找寻到了不一样的自己。这部新戏虽然姜妍不是女一号，但是剧终的其他演员都是实力派，也能够从其他演员身上看见自己不足的地方，很多网友都纷纷评论：姜妍真的是演得太可爱了。

对于私底下的姜妍其实跟现在饰演的角色性格也很像，平时自己有很多爱好，喜欢运动健身，喜欢下厨做饭等等，从来就不介意外界对自己的评价，有时候又很文静甜美，但是有时候也经常逗趣搞怪。

这样的姜妍是不是真的很甜美可人呢？大家认为她会比现在更红吗？