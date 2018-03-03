明星外表看似光鲜，但实际上背后有许多不易。除了个人隐私不被保障、一举一动都可能曝光在闪光灯下外，明星还面临着身材走形、颜值下降的危险。为了维持自己的美好形象，许多明星都有一条艰辛的减肥之路。今天我们就来盘点一下为减肥付出巨大代价的八大明星。

1、杜江







近日随着《红海行动》的上映，杜江凭借精湛的演技以及充满魅力的硬汉形象圈粉无数。打破了之前观众对他仅有的嗯哼爸爸的印象。然而杜江这硬汉般的好身材可不是轻而易举就得来的，刚刚杜江发的对比图就知道他为减肥付出了多大的努力。而他妻子霍思燕也发博调侃称，杜江为减肥只吃盐。

2、袁姗姗





袁姗姗刚出道时可谓黑粉无数，一张胖乎乎强装无辜的脸，再加上常与拍摄雷剧的于正一起，遭到了不少骂声。只是袁姗姗没有因此而消沉，前几年，袁姗姗大方晒出自己健身照片，不得不说，减肥后的袁姗姗真是判若两人。而那清晰的马甲线也多次登上热搜，之后袁姗姗也大方晒出自己减肥食谱，十分清淡艰苦，看样子真是为减肥付出了巨大代价啊。

3、郑爽

郑爽是圈内出名的节食达人了，为了维持自己的身材减肥，郑爽真的是付出了巨大代价。惹得众网友都心疼不已，纷纷说郑爽已经太瘦了，而类似郑爽的腿太细了、郑爽多吃点、郑爽吃肉了等话题甚至可以登上热搜，就足以说明郑爽平时的绝食减肥有多变态了。

4、颖儿

因演《千山暮雪》成名的颖儿，一出道就由于身材的缘故陷入了巨大的舆论漩涡，被网友讽刺为“史上最胖的女主角”。在巨大的舆论压力下，颖儿也开启了疯狂减肥之旅。短短时间暴瘦50斤，据说很长一段时间，颖儿每天只吃一颗柚子，后来吃老干妈，只有筷子粘一粒，尝尝味道。

5、杨紫

童星出身的杨紫长大后也备受关注，只是自称喝水都会胖三斤的杨紫，常常会被网友指出又变胖了。于是，尝遍了市面上一切减肥方法都无效以后的杨紫，使出了最后的大招――绝食。绝食7天后的杨紫便瘦了4斤，而如今杨紫早就由肉脸变成了瓜子脸，身材十分纤细。

6、吴秀波





吴秀波算得上是圈内最迷人的大叔之一了。但就是这样一个如此有魅力的人，也有一段付出了巨大代价的艰辛减肥史。据其自己说，吴秀波最胖的时候曾有178斤，胖的甚至连弯腰系鞋带都很困难。为了减肥，吴秀波每天只吃西红柿和黄瓜，一个月内就瘦了30多斤，简直是在玩命呀。

7、大S

前不久大S晒出一组照片，瘦了20斤的她令众网友惊呼女神又回来了。照片中的她笑容甜美似少女，据说就连她的老公看到暴瘦的她都惊讶不已。而为了这副好身材，大S也是付出了巨大的代价的。每天只吃少量极其清淡的早午饭，再搭配运动，大S的减肥之路也是非常艰辛啊。

8、陈妍希





因《那些年》中甜美清纯的形象出道的陈妍希，因扮演了小龙女被网友戏称为“小笼包”“史上最胖小龙女”。被调侃的陈妍希为了减肥也开始节食运动，看看她自己发的微博……水煮菜就知道她的减肥之路有多么不容易了。