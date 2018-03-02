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她是郑爽闺蜜，与李易峰搭戏却没走红，如今与男友闹分手？

(2018-03-02 20:12:57)
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分类： 娱乐评论

大过年的，有的明星情路恩恩爱爱，比如鹿晗关晓彤甜蜜游日本。有的明星情路却疑似闹分手了。微博热搜阚清子被发现取关了纪凌尘。两人参加《亲爱的客栈》节目配一脸，亲密互动可是圈粉无数，难道如今分道扬镳啦？

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大家都知道，阚清子是郑爽的闺蜜，2007年，阚清子进入北京电影学院表演系本科班就读。2009年的她还在上学就参演了民国年代剧《娘妻》正式出道。她出演了李少红版《红楼梦》，在剧中饰演了伶牙俐齿的麝月。

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之后，阚清子又与戚薇、董璇等艺人联袂主演了都市时尚悬疑剧《无懈可击之美女如云》，并在剧中饰演了时尚，重情重义的”拜金女“冉冉，这也是阚清子首次出演时装剧。

她是郑爽闺蜜，与李易峰搭戏却没走红，如今与男友闹分手？

阚清子凭借古装言情剧《新还珠格格》中的“欣荣格格”一角而被观众所熟知。还与李易峰主演了谍战革命剧《麻雀》，与杨洋领衔主演了时尚励志网络剧《我的蠢萌老公》。

她是郑爽闺蜜，与李易峰搭戏却没走红，如今与男友闹分手？

近期，超火的东方魔幻题材剧《海上牧云记》也有她的特别出演。阚清子与男友纪凌尘合体出席网易时尚跨界盛典，并荣获年度最佳时尚icon组合。他俩在《亲爱的客栈》里虐狗的恋爱真是酥到爆炸呀。

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取关微博，疑似分手？不存在的，阚清子回应“我们好着呢”。一起期待由她领衔主演的异能偶像剧《不一样的美男子Ⅱ》吧。

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