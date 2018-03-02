人气明星鹿晗爱情工作两不误啊！先是跟女友关晓彤去日本旅游，多次被网友偶遇，赚足了眼球。现在又发公告宣布壹心娱乐与解约，准备自立门户，成立自己的工作室。鹿晗的前经纪人杨天真也发文送祝福，“感恩这一段相遇，骄傲且高兴的送别，衷心祝福鹿晗同学未来心愿通达，人生辽阔”。





作为顶级流量小生，鹿晗的吸金能力毋庸置疑。鹿晗工作室在演艺事业之外，未来还将积极拓展体育、公益等领域。看来，大家以后大家要称呼鹿晗为“鹿老板”了，也希望鹿晗可以带来更多更优秀的作品。





近年来，明星艺人开始摆脱依附经纪公司，纷纷成立个人工作室。说起明星自立门户，不能不提到范冰冰。范爷真的是威武霸气，她是演而优则商的第一人，自己成立的范冰冰工作室现在的体量真的是吓人，都已经在纳斯达克上市了，这吸金的能力当真是开了个好头啊。





成功的老板例子还有杨幂，拍《三生三世十里桃花》，不但自己当主演，还捧自己工作室的艺人，名利双收，比如深情的高伟光，还有模特张云龙都是老板杨幂一手带起来的新人。





黄晓明的工作室真的是特有名了，仿佛《中国合伙人》就是为了他量身打造的一样，所以说，男演员，一定要有自己的独立的工作室，万事自己做主，才不受制于人。





这几年来，周迅淡出了演艺事业，令大家惋惜的见不到一位老戏骨了，但是，我们的周迅也没闲着，自己积累了资本就投身于商业，成立了自己的工作室，摇身一变，变成了大老板和提携后辈的前辈了。

鹿晗的女友关晓彤20岁的时候就成了自己的工作室了，不仅负责自己日常演艺事业的宣传，而且还签约艺人呢。这么年轻就自己当老板，关晓彤钱途不可限量啊！不知道鹿晗这次成立自己的工作室有没有受女朋友启示呢？





自己成立工作室除了赚钱多多的好处以外，还有一个好处，就是万一遇到事情了，都是自己人，处理起来就简单多了，要知道，如果核心利益受制于外人，那可不得了，林心如工作室就是最好的例子，她和周杰那曾经不和的绯闻，正是由于是自己的工作室公关到位，才免了一场灾祸。





为何这些年明星纷纷跟东家解约？说白了就是明星可以自己当老板，不用被牵制，收入归自己，将来还能转型幕后投资，如果投资拍电视剧自己当主演，又还赚钱，何乐而不为呢？



