现在正值贺岁档，电影院里无硝烟的战争厮杀正酣，《红海行动》，《西游记女儿国》等好片也是层出不穷，但是，正巧有，宝强的一部《唐人街探案2》，成为了票房上的黑马，以27亿人名币的票房一骑绝尘，引领榜首。其实，除了因为第一步的口碑实在是太好以外，还有着宝强的票房的号召力实在是太强的原因。可以说，尽管遭遇了离婚，出轨的风波，宝强并未在事业上收到太多的波及，相反，他可以说在事业上也开始逐渐东山再起了，毕竟是为我们奉献过无数的经典角色的优秀演员，受到人们的喜欢也不足为奇。下面，让我们一起来看看王宝强饰演过的十大经典角色，你最喜欢哪一个？







1、袁明凤

这是宝强哥初出茅庐之作，刚一出道，就被名导相中，出演了这样一位青葱的少年，作为主角，甚至贡献了自己荧幕第一次裸戏，可以说是非常的难得了，从此以后，宝强哥就走上了明星之路。





2、傻根

王宝强在《天下无贼》里，就可以和影帝刘德华飙戏了，可以说是非常的厉害，可以看到，这部戏虽然已经年代久远，但是，在稚嫩的脸庞背后，是宝强哥苦练演技的敬业精神。





3、许三多

《士兵突击》这部戏，不知道是感动了多少的男子汉，也展现了王宝强从草根到大明星的逆袭之路。片子是军旅题材，宝强哥虽然是习武出身，但是，为了演好许三多这样一位优秀的军人，可谓是狠狠的下了一番功夫的。





4、顺溜

这部抗战片虽然评分不是很高，但是宝强哥的表演也算是很中规中矩，可以说是他的演技撑起了这部剧的所有的精彩的部分。把一个憨厚却又爱国的士兵的形象演绎的淋漓尽致，真的是难能可贵的。





5、树先生

这部剧可谓是宝强哥正名了。正名他是一个真正的类型演员，而不是一个只能演装疯卖傻的演员，这一部电影的落幕，正是宝强哥走上巅峰的开始。





6、王宝

《人在囧途》收获了12个亿，是华语电影的里程碑之作。从此，华语电影也有了现象级的作品。可以说，宝强哥的形象真的是功不可没，没有他那样精彩绝伦的表演，恐怕这部电影难夺桂冠。





7、何安

这个角色是宝强哥搭上了陈凯歌导演的顺车，或者说是借了东风。虽然票房不怎么样，但是好歹叫好不叫座，名气是真的打出去了，宝强哥在这部电影里获得了最佳男主角讲，当真是名至实归的。





8、悟空

大闹天竺是宝强哥失意归来的第一部片子，也是自导自演的第一部电影，可以说是真的塑造了一个十分经典的角色，虽然无奈被吐槽，但是宝强哥的演技还是非常值得肯定的。





9、三儿

这部电影的宝强哥风格转变的十分的厉害，演绎了一位冷血无情的杀手，可以说把那种狠劲演了出来，甚至，让人看着就害怕。





10、唐仁

在《唐人街探案》中，王宝强终于重新找回了自己的定位，那位在荧屏上嬉笑怒骂的憨厚角色又回来了，那搞笑的风格当真是电影大卖的原因之一。