惠英红，一个低调而努力的老戏骨。1982年凭借电影《长辈》获得第1届香港电影金像奖最佳女主角奖，2009年凭借电影《心魔》获得第46届台湾电影金马奖最佳女配角奖。2010年，惠英红再次凭该片先后赢得第16届香港电影评论学会大奖“最佳女演员”。

还有第4届亚洲电影大奖“最佳女配角”、第29届香港电影金像奖“最佳女主角” 、第10届华语电影传媒大奖“最佳女主角”、第10届中国长春电影节“最佳女主角” 、俄罗斯海参崴国际电影节“最佳女主角”共夺得七个奖项。拿过三次金像奖影后。





然而这些只是她璀璨人生的一小部分成就，她的一生可以说是奖项组成的。她刻苦拍戏，从不炒作，只靠自己的实力来说话。她在拍戏时断过一条腿，也曾心脏骤停，2017年她因拍动作片导致左膝盖永久性残废。

因为一次变故，她家道中落，几乎变成一个乞丐，住木屋、捡剩饭剩菜、睡大厦楼梯、进局子，看过黑社会几百人刀砍人，见过卖货女吸白粉惨死街头..总之，她什么都经历过。后来她成为了武打女星，然而后来娱乐圈的风向变了，变成一个看脸的时代。





所以惠英红做了20年的配角，现在58岁的她又获得了金马奖影后，这对她无疑是一种慰藉。鲁豫说过，她的一生简直可以拍成一部电影了。是的，惠英红的一生的确很艰难，以至于低谷的时候都吞过安眠药，她是真正的演技派，几十年来她浑身都是伤，拍戏时面对16层楼的高层也不会拒绝。





就是这样的一个老戏骨居然没有现在的小鲜肉知名度高！我觉得这是这个时代的人需要好好反省的！难道就这样沉浸在一个看脸的时代了么！要知道惠英红可以称为娱乐圈第一武打女星老戏骨，她的敬业态度是所有人都应该学习的！



