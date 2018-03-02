咱们国家地大物博、人口众多，取名字的时候难免会遇到重名的或者相似的，生活中就遇到过不少同名的“张三”和“李四”。娱乐圈说大也不大，说小也不小，当然也会出现很多名字差不多的明星，下面我们一起来看看娱乐圈有哪些名字像兄弟姐妹的明星，你知道几对？



1、刘德华&刘德凯

刘德华和刘德凯，一个是香港天王，一个是台湾偶像剧男主。香港曾经风靡一时的四大天王，现在就属刘德华发展最好知名度最高，在影视歌方面皆有成就，作为娱乐圈常青树的他不管是在国内还是整个亚洲地区都有着非常高的人气。而刘德凯年轻的时候因为俊朗的外形被琼瑶相中出演了不少琼瑶爱情剧，在《一帘幽梦》、《孝庄秘史》中均有上佳表现，当时是很多少女心中的白马王子。

2、林志颖&林志炫

林志颖和林志炫，两位都是台湾歌手。林志颖除了唱歌也拍了不少戏，他是《绝代双骄》中个性不羁的小鱼儿，也是《放羊的星星》中的霸道总裁仲天琪，事业中他是“旋风小子”，生活中是好丈夫好爸爸。歌手林志炫自出道以来演唱过不少金曲，同时拿奖拿到手软，除了歌唱事业，多年来他一直致力于于慈善事业，目前担任台湾癌症希望基金会董事。

3、张国荣&张国立

张国立和张国荣，一个是国内著名演员，一个是影迷心中永远的哥哥。张国立是国家一级演员、导演、制片人，他是《康熙微服私访》里的康熙，是《铁齿铜牙纪晓岚》里的纪晓岚，在影视方面均获得不少殊荣。张国荣是香港影视歌多栖发展的艺人，2003年4月1日因为抑郁症病情失控跳楼自杀，引起外界一片悲痛。

4、黄子华&黄子韬







黄子华和黄子韬，一个是香港大才子，一个是内地人气男星。黄子华将美国的Stand-up comedy表演形式搬到国内，并翻译成“栋笃笑”，他的节目《栋笃笑》一开演便在香港受到空前关注，据闻节目中的每一次讲稿都是出自他本人之手。黄子韬在韩国以偶像组合EXO成员身份出道，在韩国乃至整个亚洲都收获极高人气，之后因为与经纪公司解约回到国内发展，近日与杨幂主演的电视剧《谈判官》正在热播中。

5、张智尧&张智霖

张智尧和张智霖，一个是台湾演员，一个是香港演员。张智尧因在《杨门女将之女儿当自强》、《陆小凤传奇》等古装剧中的扮相太俊美，被观众称为古装男神，去年在热门古装剧《三生三世十里桃花》中扮演折颜上神，一身白衣飘飘仙气十足。张智霖是歌手身份出道，后来逐渐将事业重心转向演戏，出演了《澳门街》、《射雕英雄传》等经典剧，与老婆袁咏仪结婚多年依然恩爱有加，经常合体向观众撒狗粮。

6、黄海波&黄海冰

黄海波和黄海冰，两人同为内地著名男演员。黄海冰凭借古装神话剧《福星高照猪八戒》中深情又可爱的八戒一角收获不少关注，之后又主演了《咱们结婚吧》等高收视剧，事业大火的时候却因为嫖妓事件受到影响令人惋惜，现已低调结婚生子。外形高大儒雅的黄海冰，因出演古装剧《武林外史》中的沈浪、《隋唐英雄传》中的秦叔宝等英雄气概角色，收获不少女性观众的芳心。

7、李小璐&李小冉

李小璐和李小冉，两人同为影视剧演员。出身演艺世家的李小璐，16岁便凭借电影《天浴》获得金马奖影后，之后又出演了《都是天使惹的祸》、《奋斗》等影视剧，在事业如日中天的时候与贾乃亮结婚并生下甜馨，原本幸福的一家却因为去年底夜宿门事件受到打击。李小冉凭借电视剧《像雾像雨又像风》中的舞女安琪一角展露头角，之后又主演了电视剧《皇宫宝贝》、《来不及说我爱你》等，2014年与金牌制作人徐佳宁领证结婚。

8、陈法蓉&陈法拉

陈法蓉和陈法拉，都是香港TVB出道的演员。陈法蓉于1989年获得香港小姐冠军后不久签约成为TVB艺员，主演了电视剧《小宝与康熙》、《水月洞天》等。陈法拉于2005年参加国际华裔小姐大赛获得亚军后加入TVB，主演了电视剧《溏心风暴》、《东宫西略》等，笑起来有一对标志性的酒窝十分迷人。

9、宋祖英&宋祖儿

宋祖英和宋祖儿，一个是国内著名歌唱家，一个是近期崛起的95后小花。宋祖英是中国女高音歌唱家，她演唱的《辣妹子》、《小背篓》、《兵哥哥》等歌曲成为不少人心中的经典。宋祖儿是这两年逐渐走红的小花，通过真人秀节目《花儿与少年第三期》打开知名度，外形甜美可人的她一出道便收获不少粉丝的喜爱。

10、徐子淇&徐子珊

徐子淇和徐子珊，一个是豪门千亿媳妇，一个是香港性感女神。模特出身的徐子淇，凭借出众的外貌被陈嘉上导演相中获得出演电影的机会，之后与香港富豪李兆基二儿子李佳诚结婚成为豪门阔太。徐子珊于2004年获得香港小姐冠军后出道，主演了《突围行动》、《点金胜手》等剧，因其拥有丰满的嘴唇加上火辣的身材被称为性感女神。