人固有一死，在死亡的面前，可以说是没有条件可讲。有句话说的好，大难不死，必有后福。有一些幸运儿在危险面前，总是能逃过一劫。今天我们一起来看看娱乐圈有哪些曾和死神擦肩而过的明星们，看看谁最幸运？



1、胡歌

胡歌在拍摄《射雕英雄传》期间曾遭遇车祸，伤势非常严重，导致他一度难以出现在观众面前，眼角也留下一辈子的伤痕，不过好在人没事。与他同行的助理不幸身亡，令人惋惜。





2、俞灏明

俞灏明被网友们称为“国民弟弟”，笑容非常治愈。但是在拍摄《我和春天有个约会》不幸烧伤，烧伤面积高达百分之三十五，直到现在他脸上的伤痕还是难以磨灭。





3、任家萱

同样的，在《我和春天有个约会》拍摄时，和俞灏明同时遭遇不幸。全身近八成是三度烧伤，面容更是大变，让人心疼。不过好在现在的她已经走出当时的阴影，重新站了起来。





4、成龙

成龙被圈内人尊称为大哥，拍摄动作戏是全部要求不用替身，敬业精神让人赞叹。在拍摄《龙兄虎弟》时，因为他的失误造成了脑出血，左耳头骨凹陷。幸好抢救及时才捡回一命。





5、李连杰

2004年印尼发生8.9级大地震，之后还引发了海啸，牵连周围的岛屿。当时李连杰正带着家人在马尔代夫度假，面对突如其来的海啸，李连杰尽显英雄本色，一手举着女儿，一手划水，逃过一劫。之后对生命有了更深的感悟，更是建立了“壹基金”来帮助更多有需要的人。





6、孙俪

孙俪的唇下有颗痣，但是这颗痣却是因为一场车祸。她从车祸中醒来已经是三天之后，当时她发现嘴唇下面有一个没有被清理的玻璃渣，自己便拔了出来，之后便长了一颗痣。





7、王宝强

王宝强曾在横店亲身经历一场车祸，他表示坐在车里看到一辆大货车朝自己撞过来。幸亏反应及时，躲开了撞击，不然后果不堪设想。

8、周杰伦

周杰伦在垦丁拍摄《我要夏天》的MV时，航拍机器不慎掉落，差一点就削到周杰伦的头，真是有惊无险啊！





9、鄢颇

梅婷的前夫鄢颇曾在朝阳区被四位持刀人尾随，被砍成重伤。之后鄢颇被送往医院治疗，可以说是鬼门关走了一遭。他受伤的原因被猜测两种，一是得罪了黑社会老大，而是当时女友李小冉的前任的报复。

10、凯文·史密斯

凯文·史密斯近日在自己的社交平台发表自己躺着医院的照片，浑身插满了管子，看起来状态并不好。他表示：“今天第一场节目做完，我的心脏病剧烈发作，那位救了我性命的医生告诉我，我的冠状动脉左前降支有100%堵塞”。如果不是救援及时，他可能就已经不在了。