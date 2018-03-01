刚刚过完年，大家是否已经适应上班的日子了呢？有没有观看古装大戏《独孤天下》呢？小编本是冲着萌萌哒的胡冰卿而去的，却没想陷入了安以轩的腹黑女王范儿中。







说到安以轩，大多数观众都是从《仙剑奇侠传》中豪爽仗义的女侠“林月如”开始了解她。





在“仙剑”中，安以轩将林月如身上所具有的古灵精怪、敢爱敢恨的特质诠释的相当到位，给观众们留下了深刻的印象。

无论是《斗鱼》中天真无邪的裴语燕，还是《车神》中不卑不亢的聋哑人，安以轩的每一部作品都是后辈们学习的范本。

时过境迁，多年未曾用作品和观众打交道的安以轩，这次在《独孤天下》中扮演的独孤般若性格沉稳，做事霸气的风格深得观众的喜爱。小编在此都希望“独孤天下”的预言在女王独孤般若的身上应验呢！

在《独孤天下》中，帅了N多年的徐正溪将心狠手辣同样腹黑的太师宇文护的性格特点诠释的淋漓尽致。尤其是对般若爱而不得时邪魅的神情，不知道勾住了多少人的魂魄。与此同时，他与独孤般若情深缘浅的爱情也成为本剧目前最大的看点之一。

尽管在《独孤天下》中安以轩的出场不算多，但她每一次出场都堪称精彩。

除了甄嬛，目前只看到安以轩饰演的般若最有女王气场了。所以，你觉得谁才是“独孤天下”最大的赢家呢？