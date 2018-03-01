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盘点穿搭被网友吐槽的十大明星，你觉得谁最辣眼睛？

(2018-03-01 12:05:41)
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分类： 娱乐评论

大家对于“时尚”二字是怎么理解的呢？但是不可否认的是，明星们的穿搭总是被很多人借鉴，特别是明星们在机场的穿搭，更是一度成了很多人的带货爆款。毕竟俗话说的话“人靠衣装，佛靠金装”，但是相反的是也有穿衣风格被网友们吐槽“辣眼睛”的明星，下面就来一起看看那些让你无力吐槽吧。

1、陈志朋

盘点穿搭被网友吐槽的十大明星，你觉得谁最辣眼睛？

作为大家童年的回忆“小虎队”中的一员陈志朋，当年大家对于他还是小帅虎的印象，但是不知道从什么时候起，他出席活动的穿衣风格大变，让网友们一时无法接受，就因为他的穿衣风格的“开放”让他好几次上了热搜，不知道是好是坏。

2、徐濠萦

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和陈奕迅在一起后，徐濠萦就逐步退出了演艺圈，据说只做香港某著名服装店的买手，而她曾经的穿衣风格也堪称高调，几乎什么鲜艳的色彩都敢穿，可以说是很放飞自我了。

3、阿娇

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之前的阿娇热衷于穿鞋底比较高的鞋子，但是紫色的丝袜配上紫色的厚底鞋，除了脸蛋依旧好看之外，下半身的穿搭可能让人有点视觉恐慌，腿部的比例也被拉小了不少。

4、邓紫棋

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邓紫棋关于“皮裤”两字可算是有很深的渊源了，因为她穿皮裤的次数过多，多的让大家无力吐槽，豹纹上衣搭配紧身皮裤，不仅没有时尚感，反而让不少人吐槽“老气”。

5、雷佳音

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单看雷佳音的上半身很正常，甚至带着几分时尚，但是那超级博人眼球的黄色长袜陪拖鞋是怎么回事，反正我是不敢恭维，不知道大家怎么想。

6、黄宗泽

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黄宗泽帅气是大家公认的，演技也是大家公认的，但是他出席活动的这身穿搭大家还公认吗？抛开“妈妈式”裤子不说，超短外套，还是鲜艳的橙红色，估计没他的颜值都不敢驾驭。

7、杨幂

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杨幂是娱乐圈公认的“带货女王”，但是她早期的穿搭可没有现在那么时尚，特别是裙子下的黑色丝袜，让人尴尬症狂犯，可能这就是大幂幂的黑照吧。

8、周冬雨

盘点穿搭被网友吐槽的十大明星，你觉得谁最辣眼睛？

衬衫一向是男生女生衣橱里必不可少的衣服，毕竟它既显瘦又凸显气质，但是周冬雨穿的热裤配上衬衫，就有点让人无力吐槽了，不少网友表示像穿的宝宝的“纸尿裤”。

9、戚薇

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同样被吐槽穿热裤像“纸尿裤”的明星还有戚薇，戚薇选择的裤子有点紧身，但是拍照的角度却把腿拍的格外粗，如果戚薇看见自己的穿搭是这个既视感，估计一秒变“戚哥”。

10、宋佳

盘点穿搭被网友吐槽的十大明星，你觉得谁最辣眼睛？

宋佳在出席活动的时候大玩性感，若隐若现的内衣搭配白色衬衫，虽然性感充满女人味，但是还是有不少网友表示，是不是有点“过”，表示不理解这样的时尚。

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