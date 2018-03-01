现在这个时代，科技的发展为人们的生活提供了很多的便利，但是也在一方面给予一些人偷懒的机会。这种现象在娱乐圈内尤为多见，一些小鲜肉们凭借自己的高颜值，对工作并不上心。替身、抠图等事件的频发让不少人对明星们的敬业度感到失望。不过也是有敬业精神可嘉的明星的，比如潘美辰。



近日，潘美辰迎来了自己的出道30周年的庆典，她筹办“鼓动风潮传奇再现”为主题、结合中、西式纯鼓击的上千场巡演。但是却在排练时将脚踝扭伤，医生建议她休养，并且一个月内不能站立。不过潘美辰却的演出已经是敲定好的事情了，她不想给主办方造成困扰，便坐着轮椅上台演出。





潘美辰虽然疼痛难忍，硬吞止痛药上台。但是上台前她仍然安慰工作人员：“腿受伤又不是嘴受伤，就算是嘴巴受伤还可以打鼓。”她的伤势让家人很是担心。哥哥表示虽然不在现场，但是有看视频和妹妹通电话关心。父母更是前去寺庙为潘美辰安太岁，祈祷她平安。只能说，孩子是父母一生的牵挂啊！





说了这么多，肯定有一些年轻的朋友们对潘美辰感到生疏。不过她的成名作应该是家喻户晓的。“我想有个家，一个不需要华丽的地方，在我疲倦的时候，我会想到它……”《我想有个家》这首歌曾牵动了多少游子的心啊，可是现在已经49岁的潘美辰还没有成家。

潘美辰从出道以来，就一直是中性的打扮，甚至有一些网友们曾无法确定她的性别。在接受采访时，潘美辰表示，自己不仅外表像男生，内心也很爷们。并坦言，自己的男友、女友都有过，在恋爱上对于性别并不在乎。但是她还表示，自己并不相信真爱，不相信天长地久，不会结婚，但是却希望有伴。

在潘美辰的心中，音乐占领了她一大半的生活，她不愿意被婚姻所束缚。她说，不想让自己的生活公式化，家人和音乐是生命中最重要的东西，爱情只是其次罢了。

其实外界对于潘美辰的猜测有很多，她的回应也很多。对于自己的生活，每个人都有不同的想法，只要自己的过的开心就好。你们怎么看呢？