人生在世，最重要的就是温饱问题，现在的中国，早已解决温饱，步入小康。不过社会在变，人也在变。现在的人们为了身材，甚至可以不吃饭，娱乐圈的明星们就更是如此了。不过，他们也是会适当的吃东西的。今天我们一起来盘点娱乐圈十大明星吃相，看看谁最搞笑？







1、华晨宇

华晨宇最近在《歌手》上的表现可以说是光彩夺目，和其他选手们的关系也很好。私底下，他们还相互约着撸串。华晨宇的吃相真是非常的豪放了！

2、赵丽颖

圆圆的脸，大大的眼睛，赵丽颖给人的感觉总是像邻家妹妹一样。不过这个妹妹可是很贪吃的啊！网友笑称，要是赵丽颖开一个吃播，那肯定很多人看。

3、范冰冰

冰冰可以说是国民女神了，不管是什么时候都要保持优雅的状态。就连吃饭也要美美的，就算不能优雅，也要卖个萌可爱一把。

4、杜海涛

杜海涛的小胖子形象真是深入人心，现在觉得他要是瘦了还失去了特色呢。胖是吃出来的，海涛也不例外，吃东西的时候大快朵颐最爽，形象什么的就抛之脑后了。

5、李晨

大黑牛李晨总是给人一种憨厚的感觉，和兄弟团的朋友们一起吃小龙虾，兄弟吃肉他喝汤，也是没谁了。看这瞪大的眼睛，搞笑的很！

6、鹿晗

鹿晗是小鲜肉中的扛把子了，虽然他已经是快奔三的人，但是看起来还是嫩的不行。就连吃个饭也忍不住卖萌，真是一个“傻狍子”。

7、尚雯婕

女孩子们吃饭的时候，最害怕的就是把妆弄花了。尚雯婕在吃饭的时候，把嘴巴张得老大了，真是废了老大劲了！





8、迪丽热巴

迪丽热巴一直说自己是胖迪，吃货也是她的一个标签。在私底下就很喜欢美食，上综艺节目也吃吃喝喝，就连拍戏的时候也是吃个不停，真是想知道她的身材是怎么能这么好的！

9、赵薇

最近湖南卫视热播的《还珠格格》又是迎来了一波回忆杀，赵薇版的小燕子也是在人们心里留下了深刻的印象。她吃起东西来也是跟小燕子一样的豪放，让人过目不忘。

10、杨紫

杨紫是童星出道，要说成人之后最惹人关注的作品就是《欢乐颂》了。她在里面饰演的小蚯蚓是个十足的吃货，为了生动的演绎这个角色，杨紫也是豁出去了啊！

明星也是人，也是要吃饭的，有时候吃的开心了，哪里还顾得上形象呢？这些明星们的吃相，你觉得谁的最搞笑呢？