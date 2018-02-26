大部分明星对自己私生活的隐私是比较看重的，保护的也非常好。即使许多明星身价上百万甚至上亿，但他们也不会轻易炫富，反而十分低调。不过百密也难免有一疏，几乎每个明星都会晒晒自己在家中的生活，可能是和爱人，可能是和父母，也可能是和爱宠或只有自己。不过有时候这一晒就可能曝光家中的内部装修，而细心的网友也总能从细节处捕捉到豪宅的影子。那么我们一起来看看豪宅内部被曝光的明星，谁家最让人惊叹？

1、李晨



范爷自从和大黑牛李晨在一起后就十分恩爱，狗粮不断。大年初二，范冰冰更是在微博晒出一系列“偷拍”大黑牛的照片，李晨穿黑色背心，露出结实的肌肉，边吃面边看二人主演的电影《空天猎》。这恩爱秀得令人暖心羡慕，也让不少人注意到了范冰冰和李晨豪宅的内部装潢。落地窗搭配象牙色长帘，木纹墙柜中间内嵌平面电视。还有原木客桌，白色条纹地板，尽显简约大方之风，又透着一种简奢的感觉。

2、贾乃亮

自从贾乃亮带着自家闺女甜馨参加了综艺真人秀《爸爸回来了》之后，人小鬼大、妙语连珠的甜馨就很受观众的喜爱。而与此同时，因为真人秀需要揭露明星日常生活，所以贾乃亮与李小璐的豪宅内部也因此被曝光。从这个全景图来看，他们家中虽装修的非常家居自然，但客厅也是非常大的。而因为有甜馨的缘故，所以客厅铺满了七彩地毯，沙发上还有不少毛绒玩具，童趣十足。看来这又是一对“女儿奴”了。

3、佟大为



佟大为在娱乐圈中出道已久，与妻子关悦也是圈中著名的模范夫妻。与此同时，佟大为为人温和友善，在圈中也有一众的好人缘。下图就是佟大为宴请张杰谢娜夫妇时，在佟大为餐厅家拍下的照片。看佟大为内部的装潢，很有家的味道，暖色系的桌椅与餐具也温馨十足。



4、陆毅

陆毅与鲍蕾这对夫妻也是圈中典型的模范夫妻，虽结果多年，但仍旧甜蜜恩爱十分，而且还有一个非常可爱美丽的女儿贝儿。夫妻两人也十分宠爱贝儿，把她装扮的像个小公主一样。再看陆毅与鲍蕾内部的装修，充满童话色彩，像是城堡一样。而整体的乳白色色调也十分干净典雅。

5、林志玲



再来看无数男士心目中的女神林志玲的豪宅内部。粉红色的地毯、粉红色的椅子，看来女神林志玲还真是少女心满满啊，豪宅的内部装潢也充满了浪漫风味。





6、李湘

李湘与王岳伦也有一个非常可爱的小女孩，平时李湘作为妈妈也十分会打扮Angela，给她买了许多名牌的衣服与装饰。再看李湘与王岳伦家中的内部装潢，也透着一股贵妇的高贵气质，简约又典雅。





7、赵丽颖

赵丽颖可是近几年的人气当红花旦，赵丽颖虽然个头小，但住的豪宅可不小。内部整体的装潢是乳白色的暖色调，温暖又不失豪华，十分富丽堂皇。而赵丽颖内部的摆件家具又充满粉嫩的少女心。

8、王思聪

王思聪除了是中国首富王健林的儿子外，也是娱乐圈中的大红人，向来以说话直率、毫无畏惧成名。在看他的豪宅内部装修豪华堪比皇宫。然而又才用暖绿色调的窗帘与桌椅以及墙面。奢华之中又透着温馨。