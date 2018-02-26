近日张韶涵晒出了自己和弟弟妹妹的合照，附文称："爱你们"，照片中的三人颜值都很高，张韶涵这次把刘海梳上去了，看起来五官更为精致，而妹妹长相甜美清纯，与自己有几分相似，中间的弟弟也是高大秀气。



网友们也纷纷在下面留言：一家人颜值真高。亲情是世界上最重要的感情，很多明星也曾经晒过自己与家人的合照，下面就来看看他们中谁才是颜值最高的一家吧。

1、范冰冰

范冰冰是公认的美女，而她与家人的合照中，弟弟和老公李晨都是娱乐圈的人物，颜值自然很出色，其旁边的母亲和父亲也同样气质出众，其爸爸的长相更是不低，怪不得会生出颜值如此之高的姐弟俩。

2、刘亦菲

被称为神仙姐姐的刘亦菲其家族的高颜值基因可不容小觑，左边是和其妈妈的合照，妈妈刘晓莉是舞蹈演员，气质和颜值都很高，右边则是她和小姨周雯琼的合影，虽然两人年龄相差有点距离，但是其小姨的颜值还是不比神仙姐姐差，怪不得网友会调侃：终于相信刘亦菲是全家最"丑"的了。

3、Angelababy

Angelababy是拥有四分之一德国血的混血儿，曾被日本传媒封为"香港女神"，她爸爸是中德混血，高高的鼻梁、深邃的眼睛十分帅气，而母亲有着大大的眼睛，嘴角笑起来的弧度也很好看。

4、王祖蓝

王祖蓝是大家都很喜欢的一个明星，虽然王祖蓝的爸爸很早就离开人世了，但是他还是凭借自己的努力一手撑起了整个家，他也曾带母亲出席过活动，两人的相似度很高，网友甚至称：简直就是一个模子刻出来的。

5、李易峰

了解李易峰的朋友可能很清楚，他下厨也很厉害，他也晒出和自己的家人吃饭时的图片，虽然爸爸严肃帅气，妈妈也一本正经，但是还是阻挡不住二老精致深邃的五官，看来李易峰也出自颜值之家。

6、关晓彤

关晓彤也算得上当今炙手可热的当红小花了，她的爸爸是关少曽，内地著名的演员，从关晓彤和父母亲的合照来看，父亲随和可亲，而关晓彤的下巴和母亲颇为相似，一家人的颜值也是不低。

7、王俊凯

作为如今最火的组合tfboys的队长王俊凯，颜值和实力都不容小觑，除了在演艺方面出色外，在家也主动帮妈妈洗菜之类的，从晒的和其妈妈的合照中可见，王俊凯的妈妈也是十分年轻美丽。

8、唐嫣

唐嫣从《仙剑奇侠传》紫萱开始就一直是众多人心中的女神了，而她与自己妈妈出游时的照片也让不少人感叹，两人笑起来简直如出一辙，虽然戴着墨镜看不出唐妈妈的脸，但相信年轻的时候一定像唐嫣一样也是大美女。

9、胡歌

胡歌曾在爸爸生日时晒出爸爸年轻时候的照片，不得不说胡爸爸颜值是真心高，不少人表示，终于知道胡歌的盛世美颜是从哪里来的了，和胡爸爸简直有9分相像。

1、周杰伦

在天王周杰伦心中，母亲叶惠美和外婆的地位可是相当高的，而他与外婆、母亲的合照中也可以看出，两位的颜值都很高，气质和精神也是相当不错。

虽然明星的家人都很少被大家知道，但是高颜值的他们背后的家人的颜值一定不低，你说对吧？