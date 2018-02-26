不知不觉，春节就要临近尾声啦。所谓新年新气象，亲爱的小伙伴们有没有换个新发型去上班呀。今天我们一起来看看圈里的爱豆们绿头发是什么样子，你觉得谁最洋气呢？



1、黄子韬

大家的脑海里第一个浮现的一定是黄子韬。在韩国学习期间的黄子韬就曾染过绿色头发，将他身上的傲气诠释的淋漓尽致。当下和杨幂搭档出演的《谈判官》，饰演的谢晓飞，桀骜但重情，很受观众的喜爱。

2、陈伟霆

凭借在《古剑奇谭》中出色的演技，陈伟霆吸粉无数。无论是《老九门》中沉稳内敛的张启山，还是《蜀山战纪》中重情重义的丁大力，陈伟霆总是给人哥哥一样的成熟感。这样的他也曾染过鹦鹉绿，痞气满满，活脱脱一个“坏男孩”。

3、杨丞琳

作为国内首次以培养男团为主的《偶像练习生》备受关注，几位导师也是来头不小。其中说起导师李荣浩，就要说到杨丞琳啦，俩人的爱情长跑路终于快到尽头。前几天杨丞琳化身为绿色小精灵现身香港，开始了自己的世界巡回演唱会。场面一度嗨爆，绿色头发的杨丞琳，加上利落的短发，甚是俏皮可爱。

4、张杰



近来人逢喜事的张杰终于和谢娜有了自己的宝宝，还是一对双胞胎。而张杰曾经也染过荧光绿，但是一副书生相的张杰染了荧光绿有点杀马特呀。

5、大张伟



大张伟的绿色头发就很自然了，深绿且配着点黑，加上暖暖的笑容，时刻透露着阳光的味道。

6、权志龙

权志龙的造型一向很大胆，绿色头发的他，张扬不已，加上精致的妆容完全是行走在时尚前沿。

7、陈志朋

话说小虎队的成员们，可都是我们曾经的“梦中情人”呀。比如其中的陈志朋无论是唱歌时候的他，还是“还珠格格”中的尔泰，那颜值可不是一般的小鲜肉可以匹敌的。如今40多岁的他，却染起了绿头发，小编怎么看都很辣眼睛啊！

8、鹿晗

作为染头发达人的鹿晗，绿色当然不会放过啦。鹿晗这一头绿发，看上去非常帅气。也有网友戏说：你顶着这么一头绿发，就不怕关晓彤跑了吗？

9、薛之谦

早前，薛之谦现身首都机场。他挑染一头绿发现身，显得桀骜不驯。网友戏称：莫名联想兰陵王的原谅色皮肤。



10、萧敬腾

雨神萧敬腾的绿头发，小编也不能说不好看，但是不自觉会联想到青苔！