在《歌手》舞台上，张韶涵用灵动的嗓音，再加上萌萌哒的表情，还很可爱的把手卡给我们看的样子，深入人心啊，更有一波改编歌曲榜上有名，《阿刁》、《情人流浪记》、《追梦人》等，这波热潮还没过，却又掀起网友们一波热议。



早在多年前两人不和的消息就开始发酵，主角正式在我们心中早已贴上正能量，坚韧，励志的张韶涵和以演唱煽情，感情歌为主的范玮琪。

近日在《歌手》节目大火的张韶涵却又被陈年往事所牵连，早在去年综艺节目《蒙面唱将》上接受采访的张韶涵谈到范玮琪“大白”的造型时，是一脸的嫌弃，并且称：“我觉得我的（造型）是最好的，不好意思哦，以后的话反正不会是大白就对了。”看来恩怨早已累积啊。

而那时两人是同一家唱片公司，范玮琪比张韶涵早出到两年，算上来也算是师姐啦，张韶涵签约后2001年在还未发片的时候就参演了偶像剧《MVP情人》正式出道。在2005年人气飙升，唱片公司借势炒作并带上范玮琪，两人一同录了《如果的事》作为范玮琪专辑的主打歌，凭借“姐妹情深”的头衔范玮琪在内地大火。

张韶涵2008年却因心脏病停工在加拿大休养，却遭到家人出卖冤枉，外界猜疑。此后张韶涵人气大跌形象大打折扣。而就在这时，范玮琪拿下了原本属于张韶涵的相机代言。因此，张韶涵感情，事业受到双重打击。

网上传闻说，在2011年，张韶涵想与原唱片公司解约时，范玮琪发了一大段话暗指张韶涵让别人给她背黑锅，同时范玮琪的助理也曾私信粉丝注册小号去骂张韶涵，两人的矛盾再一步升级。

随后，范玮琪也凭借和陈建州的爱情，发布了主打歌《最重要的决定》事业再一步提升，后来还生下了双胞胎儿子更是圈了不少粉，过上了幸福的生活！





但好日子没多久，大家就对晒照片此举产生了审美疲劳，范玮琪更是发文回应，看似道歉，却另含深意。因此，她在大众眼里的地位也一落千丈。





张韶涵如今站上了《歌手》的舞台，舞台上的她，大放光彩，仿佛当年的张韶涵又回来了，她挥着她隐形的翅膀，决绝而坚强的站在我们面前。

既然已经是往事，我们又何必挂怀。我们都应该有直视自己的错误的勇气。往事如烟，不如让它随风离去。毕竟像天使一般的勇士张韶涵已经重新回归，音乐才女也已有美满家庭。