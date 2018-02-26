都说逢节必胖，对于春节这个小长假，大小聚会大家难免抵挡不住美食的诱惑，明星也是如此，比如杨紫就在微博上晒出了自己的饭量，并称自己的定位其实是："90后饭量小花"。从图片中也可以看出来除了饭之外，满桌的饭菜基本都被她一扫而光，不愧是个吃货了，但是平时一直鼓励自己要减肥的杨紫，这样吃不怕长胖吗？其实娱乐圈除了杨紫之外，还有很多公认的吃货，下面就来一起看看娱乐圈公认的十大“吃货”女星，谁才是真正狂吃不胖？



1.赵丽颖



当时赵丽颖在拍《杉杉来了》的时候，可是整整把自己吃胖了八斤，而她的一句"老板撑死算工伤吗？"更是让众人苦笑不得。除此之外，在《七十二层奇楼》《我们来了》等综艺里面，赵丽颖更是吃的停不下来。不过最近的出席活动的赵丽颖却被粉丝心疼太瘦，是吃货瘦子体质没错了。

2.迪丽热巴

说到迪丽热巴的吃货属性，可是在各个综艺里面看见食物都两眼放光，没有偶像包袱、真性情的一直吃吃吃也是圈了不少真爱粉。据说在拍摄《三生三世十里桃花》的时候把道具都吃了个遍，不过就算热巴再怎么吃，但是还是很瘦很美啊。

3.林依晨

有着娃娃脸的林依晨被成为不老女神，而她平时在微博里分享的除了健身旅游之外，就是美食了，与各种高热量的食物的合照，让人看着都觉得很有诱惑力，同时也暴露了她是资深吃货的事实。

4.陈乔恩

在《我们来了》里面，陈乔恩披萨、鸡腿、可乐吃到自己起不来，用她自己的话来说就是："没有什么是不喜欢吃的"。在节目中从来都是看见食物就不顾形象，边吃边夸的可爱模样也是没谁了。

5.奚梦瑶

作为国际超模的奚梦瑶，按理来说应该在饮食方面很讲究的，毕竟作为超模，好身材真的很重要啊。但是汪涵在某节目中曝奚梦瑶的"大胃口"，晚上吃完米饭，还自己回去点了外卖，更是吃了十个生煎包。

6.刘诗诗

别人更博都是晒自己的照片，而刘诗诗更博更多的就是晒美食的照片，且她自己也说自己是一个博爱且执着的吃货。可女神也可帅气的刘诗诗，在拿起肉串的时候完全暴露本性。

7.舒淇

关注舒淇的朋友可能知道，女神舒淇最爱的食物就是甜点和火锅了，而甜点可以说是超高热量的，但是就算是女神，在面对自己喜欢的食物的时候，舒淇还是妥协了，不过她平时爱健身，身材一直不带发胖的。

8.Angelababy

Angelababy很爱吃零食，录制节目、片场等都能看见她吃东西的场景，连老公黄晓明都说她爱吃不胖，还长得美，这样的体质也是很让人羡慕了。

9.谢娜

同样作为吃货的陈乔恩说起谢娜都是："执着于吃到碗见底的奇女子"，经常看见她被拍到抱着比自己脸还大的碗在吃，真性情又搞笑的吃货就是她了。

10.唐艺昕

都羡慕唐艺昕有个很爱她又帅气的男朋友张若昀，我更羡慕唐艺昕有着超甜的笑容和吃不胖的胃，同样作为吃货之一的唐艺昕也时常分享自己和食物的合照，再配上一对酒窝，让人隔着屏幕都能感受食物的力量。



