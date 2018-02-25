娱乐圈好似一个围城，墙外的人想进去，墙内的人想出来，圈内的纷纷扰扰也是让人看不透。明星们每天生活在聚光灯之下，他们的私生活也经常会被无情曝光，甚至还有人会歪曲事实，故意抹黑某些明星，这个时候，他们就会出来维权的！







近日，赵薇和范冰冰不仅在湖南卫视的《还珠格格》里面相见，还一起登上了热搜榜，不过这可不是什么好事。演员邵小珊在自己的微博中更新了不少的动态，她一时间爆出很多猛料。她说赵薇曾给她吸大麻，范冰冰在良子洗脚，更喊话李晨，说他丢了红三代的脸。这些微博牵扯到圈内众多明星，引发不少人的围观。





范冰冰和赵薇工作室立马出来辟谣，邵小珊也发微博称自己喝醉了，还删除了之前的言论。吃瓜群众也是看的云里雾里的，不知道搞什么名堂。

在范冰冰的声明中，看到了“委请北京星权律师事务所全权处理”的字样，这事务所多次为明星维权，到底是什么来头？





北京星权律师事务所位于北京市朝阳区，2015年由朱晓磊创立，他现在是事务所的主任。这个30来岁的年轻小伙子被称为“现实版的何以琛”，“律师界的黄晓明”，是一个集颜值与才华与一身的律师。他的主要专长就是打跟明星有关的案子，和明星们的关系非常密切。到目前为止，星权律师事务所已经代理上百件的明星维权案件，名声显赫。





娱乐圈的明星们作为一个特殊群体，他们的案件相对来说有很多特殊的要求，隐私性要求很高。所以要取得他们的认可，也是需要靠广告。朱晓磊就是凭借高口碑，在娱乐圈一传十十传百，成为了众多明星们的御用律师，打赢了很多维权官司。





朱晓磊主要是帮助明星们维权，例如这次的邵小珊爆料时间，范冰冰就是第一时间找到他进行维权。之前的张馨予、杨颖，吴亦凡等明星都曾与他合作过，可以说是一个当之无愧的明星律师了。

大家对明星们的私生活感到好奇可以理解，但是也不能乱说。在这个法治社会，每个人都会受到法律的保护。