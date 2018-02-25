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娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？

(2018-02-25 13:29:05)
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分类： 娱乐评论

风衣不仅可以防风也可以防雨，被人称作是薄大衣。而且风衣春、秋、冬都能穿，款式也是多种多样的，备受人的喜爱。在娱乐圈里，也有许多女星喜欢风衣，不知道穿上风衣的她会不会更能吸引到你呢？下面我们一起来看看娱乐圈八大女星穿风衣的样子吧，看看谁最美？

娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？
1.赵雅芝
近日，赵雅芝身穿黑皮风衣出现在机场。赵雅芝被人称作是“不老女神”，虽然她已经六十多岁了，但是岁月并没有在她脸上留下痕迹。身穿黑皮风衣的她，这次和往常一样显得水嫩十足。

娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？
2.刘亦菲

在去年3月2号时，刘亦菲现身机场准备出发前往巴黎时尚周。她穿着一件深米色外套。加上黑色的内搭，显得干练十足。看照片刘亦菲是正在看手机，不知道她是不是来早了一点，所以只能呆在机场等候呢？

娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？
3.范冰冰

图片中是范冰冰街拍的照片，照片里的她身穿黑色亮黑款长风衣，配上黄色的包包，显得她俏皮十足。虽然范冰冰平时都是以霸气示人，但是在这张街拍中却将她衬托的十分甜美。

娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？

4.杨幂

杨幂可是娱乐圈的时尚达人，她随随便便的穿搭都能够引起生活中一阵购买狂潮。她曾经就拍过一写真，写真里面她都身穿浅绿色风衣，然后再搭配着一条浅蓝色牛仔短裤，随性的靠在墙面上，有一种慵懒风。

娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？

5.江疏影

江疏影最近可是大火，看来在新的一年里她的事业势必会更上一层楼。她在之前穿着一身灰色风衣出现在机场，搭配上一天黑色长裤加上小白鞋，把白皙皮肤的她衬得更加优雅。不知道这样的江疏影，还有没有戏里的那份霸气呢？

娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？

6.周冬雨

周冬雨凭借《七月与安生》荣获金马奖影后，获得了许多人的喜爱。周冬雨现在的穿扮也越来越时髦，看来真的是要往多样化趋势发展了。图片中周冬雨穿着卡其色风衣，里面搭着一件黑白格子长衬衫，可爱的她多了一丝霸气之感呢。

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7.宋茜

宋茜有着高挑的身材，也有着一张精致的面容，深受许多人的喜爱。有一次她身穿墨绿色风衣出现在机场，与以往爱笑的她不一样，她这次表情似乎有些严肃。不过墨绿色风衣里面搭配了一件黑色的内搭，把她白皙的皮肤很好的衬托了出来。

娱乐圈八大女星穿风衣大比拼，看看谁最美？

8.关晓彤

关晓彤自从和鹿晗公开了恋情，两人经常向我们撒糖。她还有一个称号，就是“国民女儿”。因为关晓彤的长相十分出众，照片中她身穿米黄色的风衣在机场出现，看样子是在很热情地与别人打招呼，十分热情。这样乖巧可爱的关晓彤，不知道你们会不会更加喜欢她呢？

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