生在农村，一朝成名还能不忘初心的，可谓少之又少了。然而，娱乐圈总有那么些个明星，他们不在乎名利，不在乎圈钱，更多的只是想过好日子，守护自己想守护好的人，守护自己原本农村的根。因此，很多出了名的草根明星，他们都致力于回报农村，回报家乡。







1、王宝强

王宝强，一个用功夫拼出来的影帝，出生农村，却不忘回报农村。王宝强并没有因为成名就远离农村改国籍，相反，他甚至自掏腰包解决村里生活用电不稳定问题，养老院、托儿所、老年活动中心、洪灾救济等等。总之，事业繁忙的王宝强很少能回家，而一旦回家遇到什么问题都会主动去承担，王宝强甚至成了村里人的骄傲，村里人甚至为他立了牌坊。





2、朱之文

朱之文，作为一个从农村出来的明星，凭借《星光大道》成名，成名之后并没有继续呆在娱乐圈里，反而回归农村，为村里修水泥路，建公共娱乐设施，换上新的供水器等等。





3、古天乐

古天乐，一个用仁义筑城的伟大人物。先后96所学校和几十个医疗卫生机构，在农村什么事都争着干，给铁板车拉水，给孩子上课，总共捐赠天文数字资产，汶川地震更是让他成立了“古天乐慈善基金会”。





4,童蕾

童蕾，一名真正低调的女演员，就连做公益都是十分低调，十年如一日。她曾出演“隋唐英雄传”，成名后，她先致力于带领农村人过上好日子，哪家哪户有困难了童蕾二话不说立刻想办法去帮助他，有钱出钱有力出力。迄今为止，童蕾已捐赠数不清的希望小学，被称为建校狂魔哈哈。





5、赵丽颖

赵丽颖被称为拍戏狂魔，粉丝们也是十分心疼想让赵丽颖休息但是又实在舍不得离开她的剧。赵丽颖成名后并没有像多数明星一样买名牌包包千万豪宅，她依旧节俭低调，从不攀比炫耀。农村路不好，行人行人不方便，赵丽颖便自掏腰包为农村修路。

6、黄晓明

黄晓明对农村的贡献简直可以写成一本。作为一个土生土长的农村人，他的家乡情怀更加深厚，出去参加、创立各种公益以为，他还在家乡捐出“黄手环”，旨在向老年人和其他弱势团体免费提供帮助，为母校建立“三优奖”。他的妻子baby也和他一同致力于公益活动。

7、王二妮

王二妮这个名字你一定熟悉，作为在《星光大道》走红的陕北姑娘，之后歌唱生涯便是一路开挂。婚后也把重心放在家庭和公益事业上，她不仅捐助善款为听障儿童解决听力问题，还为家乡捐款，帮助寒门子弟。总之，她，一直是尽自己最大的能力去帮助最多的人。





8、杨丽萍

杨丽萍，在大家欣赏她曼妙舞姿的背后，可能大家更多的是对她的不理解和用怪异的眼光看她。其实小编认为，凡是艺术创作者，思想总与常人不同，我们杨丽萍成名之后也没有忘记家乡，坚持代言云南普洱茶，她说：我是云南人，我要为家乡的品牌代言。





9、岳云鹏

相声演员岳云鹏年少时因为交不起学费而辍学，后来在餐厅当服务员，幸而遇到郭德纲，从而改变了他的一生。然而小岳岳成名之后没有待在大城市抛弃农村，相反，他每年都会回家干农活，村里人有事他也毫不客气，能帮就帮丝毫不求回报。





10、周润发

周润发，出身寒门，获得影帝称号以后就决心回馈农村，修路、筑桥等等各方面周润发都会倾其所有来帮助农村人。因其早年经历十分艰苦，所以周润发更多的是心怀天下的穷苦人，前不久更是宣布了裸捐，媒体称赞他才是真正的演员！