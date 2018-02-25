近日，据香港媒体报道，女星李菁被发现暴毙家中，终年69岁。李菁是六七十年代在影坛红透半边天的著名女演员，不知道大家对香港六十年代的演员有没有印象或者了解，毕竟现在离六十年代还是有些年头了。

而出生于1948年的李菁，当时小小年纪凭借其清新靓丽的外表和出色的表演天赋被著名的香港电影公司"邵氏"挖掘，开始出演古装剧，如《梁山伯与祝英台》、《宝莲灯》、《鱼美人》等，李菁也因为电影《鱼美人》的主演，获得了十二届亚洲影后的称号。

当时的她还没有十七岁，所以也被誉为"娃娃影后"。她的演技得到大家肯定后，作为"东家"的邵氏也开始为她创造资源，而她也不负众望，拍的电影新片票房屡屡破记录，其中《保镖》一片就成为全年电影票房的第六名。



到1969年她所拍过的电影高达五十多部，她更是凭借超高的人气连续三年被选为了国语片的十大明星之一，一度成为港台两地炙手可热的女明星。

直到1979年与自己谈了十年恋爱的男友不幸去世，不久母亲也病故，双重打击下她毅然宣布退出娱乐圈，离开影坛后的她开始在股海准备开启新事业，但是却好几次被传出她投资失利的消息。

投资失利的她最后选择脱产还债，再加上经常去澳门赌博，原本家底还比较厚实的李菁也逐渐捉襟见肘。到最后甚至到了交不起房租的地步，因为房租的问题还几度被业主告上法庭，可以说她的晚年凄凉让人可惜。

如今她离开人世，但是她给我们留下的经典影视作品不可磨灭，最后希望一路走好。