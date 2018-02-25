娱乐圈其实也是一个大家庭，只不过它暴露在公众的视野当中，所以才众说纷纭。但是要知道娱乐圈中也有些某些婆媳简直让人感觉亲如母女，前不久baby就带婆婆去滑雪玩。下面我们一起去看看娱乐圈与婆婆亲如母女的八大美女明星。

1、杨颖

看这张照片，完全能看到baby与婆婆有多亲，两人简直挨在一起了。微博上我们除了经常看到baby秀恩爱以外，还经常看到baby孝敬婆婆的照片，可以说baby是婆婆的掌中宝了，毕竟两人可是一同牵手玩滑雪的交情。

2、李小璐

李小璐众所周知比较好动，也经常出去玩，时不时地带上自己的婆婆，所以婆婆很喜欢这位充满活力的媳妇，真诚不做作。

3、大S

大S在春节期间和一家人去新加坡游玩，婆婆张兰也在。图片中我们可以看到瘦身成功的大S非常美丽，婆媳关系也相处的非常好，大S和婆婆两人相靠拍照，婆婆抱着儿子，不甚亲密。

4、秋瓷炫

说秋瓷炫和婆婆处的亲如母女应该没人有意见吧，小编觉得秋瓷炫不仅嫁给了爱情，还嫁给了亲情。这位婆婆十分喜欢秋瓷炫，还为她学做韩国菜，秋瓷炫也蹭感动到落泪。两人还时同一起数落老公，总之，婆婆就是不允许儿子欺负媳妇，一旦有事，绝对站衣服那边也是让人羡慕。

5、刘诗诗

刘诗诗这张照片是结婚时拍的，当时婆婆送她三头金。作为吴奇隆的妈妈，这位婆婆更加心疼自己的媳妇，对待媳妇也像对待自己的女儿一般慈祥。

6、林心如

林心如和她的婆婆可真的是辣到小编的眼睛了，这真的是婆媳么？难道不是姐妹么？不得不说这婆婆保养的太好了，完全看不出岁月的痕迹，这两人简直胜似母女了。

7、陈妍希

陈妍希小包子脸也是十分可爱，初恋脸也让人觉得十分单纯。总之老公陈晓很爱她，婆婆也很喜欢这个单纯可爱的媳妇。

8、刘涛

刘涛我们都知道，一个女强人。自然婆婆对她的喜爱是少不了的，之前刘涛还发微博秀了一下自己的好婆婆，加班拍戏还给自己熬汤喝，这样的婆婆实在不少。

总之，要处好婆媳关系，相互尊重相互理解是最重要的，更多的是要媳妇多理解一下婆婆，才能达到彼此相互尊重的效果。