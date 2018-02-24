如今科技迅猛发展，人的思想观念也随之被打开，最明显的是年轻人谈恋爱，以前男女恋爱连拉手都是要偷偷摸摸的事，现在大街上情侣在拥抱接吻都不觉得奇怪。而谈恋爱可不仅仅是年轻人的事，中老年人同样也可以。比如在娱乐圈的这几对黄昏恋。







最近，香港无线资深演员62岁的陈荣峻传来了喜讯，与同是无线艺人的57岁女朋友吴香伦打算结婚。两人在参加活动席间，陈荣峻拿着鲜花向吴爱伦求婚，吴爱伦开心点头接受。





两人在一起后就像是老夫老妻一样，没事相约逛街、旅游，或者一同去做义工，或者携手一同去品尝某处的美食，日子平淡却温馨，着实让人羡慕。

据报道现年84岁的传媒大亨默多克，在结束与前妻邓文迪将近15年的婚姻后，与美国知名模特杰莉-霍尔相识相恋，并宣布两人即将踏入婚姻殿堂。

两人经常相伴外出，牵手拥抱恩爱有加，虽然相差25岁，但彼此都非常享受这段忘年恋。

黄昏恋，一般是指那些丧偶的老年人再次结婚或者是寻找自己的属于老年人的爱情的行为。一般有两种情况:一种是在青春时代未解决好个人问题，到中年遇到合适的才谈恋爱。另一种是中老年丧偶或离婚后再成家进行的恋爱。

而黄昏恋在我们现实生活中是挺常见的现象，也许因为一些旧时的偏见和习惯，会让一些人抵制落单的老年人再去追求自己的情感，其实只要在正常的道德伦理上，不论年龄大小，任何人都有追求自己幸福的权利。

只要他们本人是幸福快乐的，那就请祝福吧！