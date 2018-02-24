俗话说，萌即是正义。在娱乐圈里，越来越多的女星也开始走起了萌系的路线，毕竟谁家不是最可爱的小仙女呢？下面我们一起来看看晒萌照可爱如少女的十大女星，你最喜欢谁？

1、李念



央视演员李念最近晒出了一组萌照，在秀了一把恩爱的同时也不忘表现出自己萌萌哒的少女心，演多了正剧的她偶尔卖个萌，也是非常的可爱的。

2、昆凌



昆凌最近晒出自己的自拍，她的头发半遮面一旁的头发掖在耳后，对着镜头做包子脸呆萌可爱，少女感满满，就好似中学生一样。网友惊呼，这是从哪一座中学出来的。

3、柳岩



性感女神柳岩也不甘落后，晒出了她的萌照。照片中，柳岩披肩长发，红唇大眼，皮肤白皙，嘟嘴卖萌，俏皮可爱似少女。

4、徐娇



最近，徐娇在微博上晒出了一组自拍，花季少女的徐娇头扎小编显得十分靓丽可爱，再也不是长江七号里的那个假小子，而是可爱暖萌的大姑娘了。

5、李思思



央视主持人李思思也在微博上晒出了自己的萌照，她比着剪刀手，好似少女一般，嘟嘴卖萌，还P上猫胡须，十分可爱。





6、孙俪



高冷的娘娘有时候也会表现出自己可爱的一面，尤其是在面对自己的逗比老公邓超的时候。她在邓超面前就化身傲娇萌妹子了，这小萌样是在是太可爱了。

7、范冰冰



尽管气场十分的强大，我们的范爷有时候也会露出娇小可爱的女人的一面的，偶尔，她也会表现出自己360度无死角的可爱的卖萌的一面的。

8、赵丽颖



赵丽颖一直都是森系少女，很萌很美丽的存在。近日，正在拍戏的她在剧组上晒出了自己的萌照，显得十分的可爱与娇柔。

9、小S



主持人小S的风格一直都是活泼风趣的，私下里，小S也一直都是活泼可爱的人。在她的微博上经常可以看到她各种夸张的表情自拍照，显得十分的可爱。

10、郑罗茜



具有“邻家御姐”称号的郑罗茜在其饰演的角色中总带着一种御姐范儿，但其实生活中的她是一个的邻家“暖妹子”。她经常会在微博上晒各种表情的自拍照，可怜、甜美、妩媚，堪称十足的表情帝。