虽然现在大家可能还在过春节，但是艺考生们已经开始忙起来了。近日，中戏已经开考了，有许多明星纷纷出现在了中戏门口，其中也包括吴磊。吴磊被称作是“国名弟弟”，不知道他这次艺考会引来多少人的关注呢？下面就让小编来说说吴磊这一路的成长史吧。



因为长相出众以及活波可爱的性格，3岁的吴磊被广告导演相中获邀接演了某保健品广告，这也是吴磊的第一个广告。不过吴磊之后还被更多广告导演相中，在之后的两年时间内先后接拍了50多条的广告。可能是因为接拍广告激发了吴磊的表演欲望，后来他碰到《封神榜之凤鸣岐山》剧组来学校选小演员，可是剧组只找了高年级的小孩，于是吴磊就偷偷溜出了班，找到副导也要他给自己也拍两张照片看看，然后居然就被选上了。吴磊在其扮演的是小哪吒，此后吴磊正式进入演艺圈。



吴磊是童星出道，从小到大就备受关注。虽然当时只有小小年纪的他，却是片约不断，先后给我们带来了许多不同的小孩角色形象。在第一部《封神榜之凤鸣岐山》之后，吴磊下一部参演的电视剧就是《魔剑生死棋》。之后还参加了《顺娘》、《深宅》、《谁知女人心》和《团圆》等影视作品的拍摄，其中也包括他主演的《家有外星人》和《淘气包马小跳》，这两部作品让我们看到了当年那个稚嫩的吴磊，但是也能看到他那不容小觑的实力。



在2015年《琅琊榜》开播后，吴磊饰演的飞流被人称赞连连。虽然吴磊年纪轻轻，但是演技在戏里面丝毫不逊色于其他的人。在现在的综艺里面，也经常能看到吴磊的身影。《二十四小时第一季》就是吴磊首个作为固定嘉宾而参加的综艺节目，他在里面的表现也十分懂事贴心。之后吴磊还先后参加了《王牌对王牌》、《七十二层奇楼》和《明星大侦探》等综艺节目，也让他受到了更多人的喜爱。



吴磊其实在私底下是个特别暖的人，不论是在关爱安慰鬼鬼的他还是背起蒋欣不嫌累的他，都让人看起来超级喜爱。吴磊的情商也是超级的高，在被记者问道和比自己大九岁的女演员合作是什么感受时。记者这里指的就是谭松韵了，吴磊回答记者：“我15岁，她6岁”。这样的回答真的是化解了年龄也许会带给谭松韵的尴尬之感。之前有一个粉丝想和吴磊合影留念，但是吴磊发现她的鞋带开了，就对粉丝说：“你先把鞋带系好吧，我等你。”也许就是这样的吴磊，才会被那么多人喜欢。



现在吴磊也即将要进入大学了，像其他童星一样参加艺考。相信他也能够成功通过艺考，进入自己心仪的那个大学！