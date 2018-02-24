有人曾说，明星这个行业真不是普通人能干的。承受着多于常人的压力，日常生活中的一举一动都暴露在闪光灯下，还可能会有狗仔埋伏偷拍。从而使许多明星在拍戏演出之外也很难有自己的生活。重压之下，难免会产生一些负面的影响，也有一部分明星，年纪轻轻便开始大把脱发，颇有要谢顶的架势。那么今天我们就来一起看看年纪轻轻就开始脱发谢顶的八大明星。



1、阿尔法



不知道大家是否还记得从《星光大道》走出的童星阿尔法。那时的他凭借出色俊朗的外表以及动人嘹亮的歌喉获得了评委以及观众的一致喜爱。而近来，重回大众视线，参加了2018星光嘉年华的阿尔法令众人纷纷表示惊讶与惋惜。昔日灵动活泼的小男孩如今活活变成了一个秃顶的中年大叔，然而今年阿尔法才刚刚20岁呀，真的不知道这几年他经历了什么。

2、黄晓明



黄教主往日风度翩翩，可还是难逃年轻脱发的命运。虽说黄晓明拍摄的古装戏也不少，但仔细观察可以发现，他的发际线很高，是典型的“M”型额。所以这种情况下遗传型脱发的可能比较大。

3、聂远



聂远毕业于上海戏剧学院，出道以后出演古装剧偏多，成功塑造过很多迷人的古装角色。而可能正是因为拍了许多古装剧的缘故，聂远脱发谢顶的趋势从其刚出道不久时就有。不过聂远虽脱发严重，发际线却无明显提高，更说明他的脱发很大可能是拍古装戏过多，导致毛孔堵塞，从而造成的脱发。

4、Peniel



Peniel是韩国著名男团BTOB中的一员，年仅25岁的他就曾在综艺节目中公开表示自己70％的头发已经没有了。而且据说他脱发严重的这一现象从5年前就开始了，但为了自己和团队的事业，他通常选择戴各种帽子出门。公布了自己脱发这一事实后的Peniel还表示自己如释重负，轻松了很多。

5、杨幂



杨幂是娱乐圈中出了名的拼命三郎，一年的工作强度极大。而杨幂在进行高强度工作的同时，还顶守着巨大的舆论压力，看来脱发是在所难免了。早有网友在看过《三生三世十里桃花》的剧照后就指出，杨幂的发际线明显后移严重，虽然平日可以遮掩，但生活中的很多细节还是难挡其脱发严重的事实。

6、刘亦菲



神仙姐姐刘亦菲可是无数人心目中的女神，仙气飘飘的她在众人眼里总是一副不识人间烟花的样子。可就是这样一位仙女也难逃现实生活中脱发的厄运，真是令人感到惋惜。

7、古力娜扎



有时候大家总认为脱发谢顶是男人的专利，其实不然，在娱乐圈中有许多年轻貌美的女明星被拍到脱发严重，头发稀少，古力娜扎就是其中一位。古力娜扎与张翰还未分手时，二人一起被拍到的照片。从照片的角度不难看出古力娜扎右侧的头发已经非常稀疏。不知道娜扎年纪轻轻就脱发的这一现象是否跟她承受了太多舆论压力以及网友的恶意中伤有关。

8、郑爽



说起来爽妹子在圈中可是出了名的洒脱直率，甚至常常素颜出镜，毫无偶像包袱。而很少注意自己公众形象的郑爽也让媒体轻松拍到了她日渐稀疏的头发以及一小块已经暴露了的头皮。据曝光，郑爽拍摄《胜女的代价》《微微一笑很倾城》等电视剧时皆是戴的假发套，可能就是因为她本人脱发比较严重的缘故。