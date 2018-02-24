提起Angelababy，就会想到她宛如芭比娃娃一般精致的美貌。如今Angelababy虽然已为人母，但是其美少女的气质以及精致的容颜依然让人无比惊艳！baby每次出席活动的美照都是许多颜控的福利。今天，我们就一起来看看Angelababy惊艳全场的十套着装，你觉得哪一套最美丽呢？



渐变蓝色裙身本身就极具梦幻感，深V吊带式设计让baby显得纯真又性感，身穿这件礼裙的baby也是美轮美奂，让人赞叹！

白色吊带长款礼裙让baby显得纯真又美好，大裙摆纱裙设计优雅又不失大气，高贵又带有几分柔美感，美艳红裙则让baby更显妩媚风情。

粉色的纱裙不但将baby自身的甜美气质完美彰显，还如梦似幻让baby宛如仙女！酒红色撞色系亮片点缀也是更加抓人眼球，更显可爱趣味的风范。

淡粉色裙身让baby的气质更加高贵典雅，也让baby更显柔美天真的风情。裙身的收腰设计以及珍珠点缀都让baby宛如童话中走出的公主一般优雅迷人。

黑色吊带礼裙和baby白皙的皮肤形成鲜明对比，也给人一种极具冲击力的视觉感，裙身亮片式设计不但充满复古又时髦的风格，还让baby更加闪耀迷人。

酒红色吊带长裙不但将baby衬托的更加娇美可人，还让baby不经意就流露出高贵优雅的气质以及低调的奢华感。

白底印有音符图案的吊带礼裙也十分符合baby自身甜美又不失浪漫的气质，纱质大裙摆也让baby仙气飘飘，清新脱俗。

其实baby宛如仙女的容颜完全可以hold住各种类型的服饰，不过这种流光溢彩，仙气十足的礼裙也让baby更加绚丽动人，再加上baby治愈系的笑容也是让人小鹿乱跳。

淡雅的白色礼裙加修身的设计，秀出baby的优美身材曲线以及知性干练的一面。极具设计感的立体剪裁更显baby的高贵风范。

最让人印象深刻的星空裙穿在baby身上也是光芒耀眼，熠熠生辉。身穿这件礼裙的baby就像是精灵一般灵动飘逸，翩若惊鸿。