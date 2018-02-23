杨幂作为国内当红小花旦，一举一动都备受瞩目，而且其姣好的面容以及优秀的身材都俘虏了一大批粉丝的心。还有带货女王之称的她更是拥有极佳的时尚品味，尤其在穿着礼裙出席活动的时候都让人惊艳不已！下面我们一起来看看杨幂惊艳全场十大着装，你觉得哪个最好看？



这款黑色的长款纱裙不但秀出杨幂的优秀身材比例，一字肩设计还将杨幂衬托的更加性感迷人，与白皙肌肤形成强烈的视觉对比更显杨幂的魅惑迷人风范。

黑白搭配的色调不但简约经典，还将杨幂的气质衬托的更加清新典雅，裙身的裹胸设计秀出杨幂优美的肩颈曲线，诱惑力十足。

其实杨幂作为明星，拥有极佳容貌的她可塑性就极高，这款白底红色印花连衣裙穿在杨幂身上也让她更加甜美可人，裙体正反面长短不一的设计还秀出杨幂的大长腿！

水钻镶嵌裙体花纹让这件礼裙更加流光溢彩，光彩夺目，修身的裙体秀出杨幂的好身材，身穿这件礼裙的杨幂也是仙气十足，小露香肩则让杨幂性感又迷人。

质感的浅色调服装加欧式花朵图案的礼裙让杨幂更显端庄典雅，别致又复古的银色发箍加微卷发则让杨幂宛如童话故事中走出的公主一般美丽动人。

黑色裹胸式大裙摆纱裙让杨幂宛如暗夜精灵一般高贵优雅，裙身的亮片式设计也是抓人眼球，让人完全无法从杨幂的身上移开目光。

短款礼裙不但可以秀出杨幂白皙肌肤，还秀出杨幂笔直纤细的双腿。裙身整体都发出blingbling的光芒，十分耀眼，也会让杨幂成为全场焦点。

淡蓝色更显杨幂的古典东方韵味，还让杨幂更加仙气飘飘，纯真梦幻。裙体的高开叉设计则秀出杨幂的纤细双腿，也是大气又十分撩人。

艳丽的红色长裙让杨幂更显妩媚风情，蕾丝加薄纱的设计则让杨幂充满浪漫柔美的风范，宛如娇艳欲滴的玫瑰一般让人心动不已！

这条富有光泽的暗金黄色连衣裙穿在杨幂身上也是十分闪耀迷人，优雅端庄的发型让杨幂更显高贵大气，站在舞台上的杨幂也是光彩照人，引人注目。