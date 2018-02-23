大年初五，《唐探2》票房已经达成单日票房的四连冠，也在初七的几个小时之前突破了20亿，创下了国语电影史上最快破20亿的记录。



想当初，《唐人街探案》第一部上映之前，很多人并不看好这部戏。跨界做导演的陈思诚，以及喜剧+推理的奇怪搭配，实在让人难以对其有很高的期待。不料，电影一经上映，便引起了轩然大波，自带笑果的疯癫伪神探王宝强搭配天赋异禀的天才少年刘昊然，把紧张刺激的推理与令人捧腹的喜剧巧妙融合在了一起，竟碰撞出了奇异的火花。开创了喜剧推理这一前所未有的类型电影。

而《唐人街探案》播出后，大家都对第二部的播出充满期待。终于在今年的贺岁档，《唐探2》实力回归，果然不负众望，力压《捉妖记》和《红海行动》，创造了票房新纪录，也得到了观众一致好评。许多业内人士观影后也赞叹不已，比如同样跨界当过导演的徐峥和韩寒。

作为同样拍过系列电影的导演徐峥观影后，兴奋的表示，“续集很难的，思诚用2年打造了一个全新原创IP，绝对是高智商导演，这一点比我们在囧系列做的要纯粹和明确地多”。而韩寒也给《唐探2》了一个极高的评价，赞唐探系列“是国产电影中第一个真正意义上可以构成宇宙的电影”。

其实优秀影视剧作品翻拍都具有极大的风险，而往往最怕的也是两个字――变味。《捉妖记2》就是一个令人惋惜不已的例子。然而《唐探2》不仅延续了第一部搞笑与紧张相辅相成的别致风格，又在原有的基础上进行了进一步的创新与升级。故事发生的地点直接升级到了繁华的美国纽约，而增添的世界侦探排行也提升了第二部的格局。使电影整体的格局更加国际化、全球化。而其中由尚语贤扮演的怪力黑客少女KIKO炫酷十足，结尾的新型表白“立刻有”也瞬间成为网络热词。





《唐探2》最后也如同第一部一样，剧情反转，且埋下了不少令网友猜测不已的伏笔。而片尾大方的揭示了唐探下一部将前往东京，令人期待万分。要说《唐探2》中最令人疑惑的便是排名第一的Q到底是谁，不过神通广大的网友早已做出了逻辑紧密的推理，各执一词，占上风的答案主要是宋倩和唐仁。只是这个问题的真正答案大抵要等到第三部中公布了。至于刘昊然扮演的秦风是否会像网友猜测的黑化，我们就要共同期盼第三部了！



