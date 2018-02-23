近日，《舌尖3》终于开播了，不知道大家看了之后有没有和前两季一样的饥饿感呢？《舌尖3》现在已经更新了3集，其中小编最喜欢的是第二集《香》，不知道大家更喜欢哪一集呢？值得一提的是，《舌尖3》开播后，引起了现实生活里的一片购买热潮，更有网友说：“《舌尖上的中国3》这分明就是加长版的广告！”



《舌尖3》一开播，就引起了一阵热议。第一集的《器》的播出，目前为止在优酷上获得了1260万的观看量，第二集《香》也有771万的收视量，虽然没有第一集那么多，但也是个很乐观的成绩。不过到了第三集的《宴》，播放量现在却只有400万，《舌尖3》明显有些够劲不足。

也许是因为陈晓卿导演换了的原因，接任的刘鸿彦导演侧重于讲述与菜肴有关的“人文精神”。而在《舌尖3》的配音方面，之前两部的配音演员李立宏现在也换成了老狼。小编个人还是喜欢李立宏的配音，觉得他的声音更有磁性，能把人带入美味菜肴的故事中去。老狼的配音，语速明显要更快一些，让人还没有时间好好感受菜肴的美味，解说就已经结束了。

刘鸿彦导演接受采访时就曾说到：他更想通过《舌尖3》这部片子向大家传达一种“君子爱食，食之有道”这个理念，也包括《舌尖3》的海报上“品味中国，品尝人生”的寓意。《舌尖3》注重讲解食材背后的故事，也许只有把故事讲出来了，才能让观众记住这些菜肴能够多年相传。

在《舌尖3》第一集《器》播出之后，里面的食材用具受到了许多人的追捧，比如章丘铁锅、淮南菜刀和银杏砧板都在某宝上都被热销，甚至有些店铺出现销售一空的情况。更有一批同款“代购”出现，看来《舌尖3》真的魅力无限呢。许多网友看了《器》之后，都说《舌尖3》好像变成了一个购物讲解节目。

不过让大家别担心，让你们产生购物欲的《器》，只是《舌尖3》中的其中一集。虽然这里面讲了许多食材工具，但是现在更新的后两集还是让人感觉很有食欲，还有未播出的五集，也敬请期待吧！