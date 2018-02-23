都说爱笑的人运气不会特别差，这句话似乎真的很有道理。娱乐圈中就有这样爱笑的明星们，无论他们走到哪儿都带着笑容。不得不说，他们的笑容真的很有感染力，让人看起来也十分开心。下面我们一起来看看娱乐圈中有哪些爱笑的明星，看看他们的笑容有没有打动到你？



1.李易峰

在今年的春晚上，李易峰以一身红装出席春晚现场为大家带来了《赞赞新时代》。表演过程中，李易峰全程都在微笑，在其他节目表演时也多次扫到过李易峰的脸，他都是满脸灿烂笑着。有网友直呼李易峰笑容真的十分有感染力，你们觉得呢？



2.谢娜

谢娜被人称作为“太阳女神”，这位太阳女神每次出现在观众面前都是面带笑意。今年她和张杰的小宝宝也出生了，她以后的生活想必会更加圆满。希望无论走到何地都会笑的谢娜，在未来能够越来越幸福！



3.张若昀

不知道大家有没有和小编有一样的感觉，就是觉得张若昀笑起来十分可爱，带给人一种傻傻的那种感觉。在《花儿与少年3》中，就可以看到张若昀经常哈哈哈哈的笑，哪里有什么男神形象！分明就是遇事儿就爱开心的人，不过他深邃的眼神带上独特的笑容是不是显得更加帅气十足呢？



4.唐艺昕

很多人都说唐艺昕肯定是上辈子修来的好福气，能够找到张若昀这样的男朋友。其实也并非是这个说法，张若昀就曾说非常喜欢唐艺昕的笑容。也许是笑真的会传染，张若昀也变得十分爱笑。都说爱笑的女生运气不会太差，唐艺昕就是最好的例子。



5.杨洋

《微微一笑很倾城》中的肖奈大神让杨洋俘获了多少粉丝的心，虽然在剧中大多都是饰演禁欲系男主的他，但是在私底下却是一个懂礼貌爱笑的人呢。杨洋经常在微博中晒自己的自拍，自拍中他也是经常带微笑地向粉丝们告白。不知道这样的他有没有把你们迷倒呢？



6.陈意涵

陈意涵拍完《奋斗》之后，给自己起了一个绰号叫“陈大发”，她说因为这个名字好玩又好记。听这个名字就知道陈意涵平时私底下是一个很随性的人，她在《花儿与少年2》中经常去晨跑，遇到什么时候也会用积极乐观的心态去应对，平时也把笑容挂在脸上。虽然陈意涵现在已经36岁了，但她仍然有着不老的容颜。



7.林更新

林更新被人称作是“林狗”，甚至自己也曾用过狗的图片做自己的微博头像。人们都说爱笑会让人变得更美丽，这句话好像总在林更新身上不太恰当。他近年来走的路线貌似都是禁欲男神，可是私底下却非常喜欢笑，这一笑就把他在观众自己留下的禁欲系男神形象给毁了。



8.周冬雨

凭借《七月与安生》荣获金马奖影后，其实这位影后私底下也是一个大大咧咧的人。特别周冬雨笑起来有一双“月牙眼”，让人看起来是十分的可爱，仿佛她依旧是当年那个《山楂树之恋》里面的静秋。



9.张艺兴

最近在《偶像练习生》中，张艺兴没有了以往帅气乖巧的样子，而变成了严肃高冷的“全民制作人代表”。在之前参加的综艺《极限挑战》中，张艺兴就表达了自己对于娱乐圈前辈们的尊敬之情，所以他见了人都会面带微笑的与他们交往。不知道张艺兴现在突然变得这么严肃，大家有觉得害怕吗？



10.迪丽热巴

“微微一笑很倾城”这句话用来形容迪丽热巴再合适不过了，她天生完美的容颜加上浅浅的笑容，简直就像个“天使”一样让大家看了她之后也会变得开心。迪丽热巴不仅平时很爱笑，就连吃东西的时候也喜欢笑。不知道是不是感觉到了自己饭量有些大了，所以她觉得有些不好意思？