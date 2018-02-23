近日，孙俪17岁妹妹孙艳的近照被曝光，照片中的她不失粉黛、清纯可爱的模样引得网友纷纷打CALL，初次见她还是在《甄嬛传》里面饰演孙俪的妹妹玉娆。

戏中的她演技也是很出色，哭戏梨花带雨，古灵精怪的模样也是很讨人喜欢。转眼多年过去，昔日的童星也快成长为大人，下面就来一起看看很受关注的童星们长大后的样子吧。

1、关晓彤

关晓彤从4岁半开始就和父亲关少曾一起拍戏了，从出道以来，都多扮演剧中的"女儿"一角，因此被观众称为"国民闺女"，现在她也已经二十有余了，也正在向偶像派发展，不会对于小时候的照片，不得不承认，出落得越发美丽了。

2、杨紫

虽然《孝庄秘史》是杨紫参演的第一部电视剧，但是她被观众广为熟知还是从《家有儿女》中的夏雪开始，从2002年出道，到至今也已经16年了，杨紫并没有淡出公众的视线，反而越走越好。

3、张一山

说到杨紫，就不得不说张一山了，两人都是从《家有儿女》被观众深深记住的，而张一山在后来的《余罪》和《柒个我》中的表演，可以说演技再次得到人们的肯定，颜值也没有让人失望。

4、张子枫

张子枫5岁就开始进入娱乐圈，而她小小年纪也凭借着《唐山大地震》获得了第31届大众电影百花奖最佳新人奖，此后在《唐人街探案》《小别离》中的表演也是深受观众的喜爱。

5、宋祖儿

5岁的时候容祖儿就做为童星出道了，而她曾经在《宝莲灯前传》中饰演的哪吒更是给众人留下了很深的印象，长大后的她颜值并没有下降，在《花儿与少年》中可爱直爽的性格收获了不少粉丝，且很多网友表示她很像张柏芝年轻的时候。

6、释小龙

小时候的释小龙可是出演了不少影视作品，而他小小年纪演技和打戏都超级精彩，也是捕获了不少观众的心，如今他也快30岁了，也有网友吐槽他长胖了，没小时候好看，不过他给我们留下的经典形象还是不可磨灭的。

7、阿尔法

2003年阿尔法因为参加《非常6+1》获得非常明星奖而被观众喜爱，除此之外凭借出色的歌喉，还在《星光大道》获得了年度总决赛的亚军，而如今20岁的他在参加某综艺节目的时候却引得一阵非议，有网友调侃原因"太秃然"。

8、文淇

文淇从10岁就开始出演电视剧，在《淑女之家》《酷爸俏妈》等中的演技也是可圈可点，值得一提的是，在近几年她凭借电影《嘉年华》获得了54届金马奖最佳女主角提名，还因为电影《血观音》而获得了第54届金马奖最佳最配角。

9、陆子艺

看过《花千骨》的朋友肯定对里面扮演赵丽颖的徒弟幽若一角有印象，不过正因为她的出演，不少网友吐槽她是"长残"了的童星，对于她小时候的照片，好像是有点发胖，不过人家也正是长身体的年龄。

10、尤浩然

前面说了《家有儿女》里面的杨紫和张一山，不知道大家还对三个孩子中最小的弟弟夏雨有没有印象呢，当时的他胖胖的很可爱，如今他也二十有余了，但是长大后的他并没有往小鲜肉路线发展，依旧胖胖的。



