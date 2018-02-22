娱乐圈现在越来越呈“年轻化”趋势，有许多新生人气明星经常活跃在大家的面前。但是也不乏中年演技派的明星因为多年的演技积淀，而再次被观众们认可。可是娱乐圈中也有许多演技被低估了的明星，你最喜欢谁呢？



1.邓超

邓超现在在逗比路线的道路上越走越远，影视作品中也大多以这种“逗比”气质出演。其实大家也别忘了，邓超的表演惊艳到了所有人。当年在《烈日灼心》中，邓超以其出彩的表演，成功拿下金鸡奖的“最佳男主角”称号。



2.张学友

被称作是“歌神”的张学友，其实也是演技派的隐藏明星之一。有人说，张学友因为唱歌唱的太好而被人忽略了其演技。从《旺角卡门》到《赤道》，都能看到张学友确实是演什么像什么，让人感觉他就是角色本身。



3.李佳航

说到演技被低估的明星，李佳航肯定是其中之一。李佳航因出演《爱情公寓》张伟一角而走红，可是之后他饰演的角色好像一直都甩不掉“张伟”的标签。其实李佳航的演技十分好，也是演什么像什么，但很可惜他主演的影视作品大多不火，要么在很火的影视作品中当万年男配。



4.张馨予

张馨予在《新神雕侠侣》中扮演的李莫愁让多少观众记忆犹新，她在里面的表演可谓是十分精彩。而且张馨予还获得过华鼎奖的“最佳女主角”称号，但是她的演技却一直被人忽略。如果张馨予能够一直专注于自己的影视作品中，应该会有很大的成绩吧！



5.黄晓明

其实黄晓明在他部分作品的表演还是很出彩的，但是不知道他近些年来的选片是怎么了，让他的演技口碑一路下滑。不过回看他的《大汉天子》或者是《风声》，他对里面的人物塑造的都十分好。在之前的电视剧《琅琊榜2》中，黄晓明出演了其男主。原本以为会失望的网友们，都对黄晓明在剧中的表演感到了不错。



6.肖央

从《老男孩》到《超级快递》，我们都能看到肖央在表演方面非常有才华，说他演技被低估一点也不为过。其实肖央是北京电影学院毕业的，筷子兄弟音乐作品里面的MV部分大多也都是肖央在负责的。在《唐人街探案2》中，肖央的表演再次获得了观众的一致好评。



7.张译

张译算是不少影视作品中的常见老二，可是他演技确实十分好。张译的演技被许多前辈都对其称赞不已，可是多年来他却不温不火。2月17日也是张译的生日，他在微博中回忆自己二十年来的演艺生涯。希望他能够借助一部作品让他真正大火起来！



8.窦骁

窦骁凭借《山楂树之恋》被人熟知，多年来也是处于不温不火的样子。其实窦骁的演技也是可圈可点的，前段时间他在《楚乔传》中毁容般的演技让无数网友为其点赞。相信在未来窦骁能够给我们带来许多更好的影视作品！