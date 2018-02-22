春节期间，除了和家人团聚，走亲访友之外还应该有一些娱乐活动。其中最适合全家人一起出动的就莫过于看电影了。春节档是一个非常不错的电影档期，很多电影也都会争相在这个阶段上映，为自己争取票房。狗年的春节档可谓是非常热闹，其中《红海行动》可谓是万众瞩目，甚至有人觉得比《战狼2》还要好。



主创阵容

两部影片的演员阵容搭配很为相似，属于硬汉与鲜肉相结合的阵容搭配，让观众们看起来不会那么的枯燥。《战狼2》中 吴京搭配张翰，还为张翰成功洗白。《红海行动》中张译搭配黄景瑜，也是让人耳目一新。并且两部影片都有美女的加盟，《战狼2》中的医生卢靖珊，《红海行动》中的记者海清。

故事结构

这两部片子都是主旋律电影，宣传也是正能量。《红海行动》讲述的是中国海军“蛟龙突击队”在执行撤侨任务时遭遇埋伏，随后爆发的一场激烈的斗争，并粉碎叛军武装首领的故事。《战狼2》则是讲述的是已经被开除军籍的冷锋在非洲看到自己的同胞处于危难时，依旧挺身而出的故事。一个是海军，一个是陆军，水里，地上，各有特色。

演员演技

两部电影都有著名的实力派演员，《红海行动》中的张译，《战狼2》中的吴京，演硬汉是他们的拿手好戏。片子的小鲜肉表现也都不错，获得一致的好评。其中《红海行动》中的机枪手佟莉，作为唯一一位女队员，她的表现一点不比男人差，很多观众都表示对她路转粉。她和“石头”张天德之间的感情由一块糖连接，最后石头死的时候，佟莉所表达出的撕心裂肺的感情也让人为之动容。这个女演员的演技深深印在观众的脑海里。

《红海行动》和《战狼2》都是不可多得的优秀主旋律电影，那么这两部影片你更喜欢哪一部呢？