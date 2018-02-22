娱乐圈的纷纷扰扰经常让圈外人看不透，今天这一对恋爱，明天那一对离婚，难怪看了娱乐圈的恋爱，那么多人都觉得，还有没有真爱了！还有一句话说的好，铁打的王思聪，流水的网红。作为中国知名的富二代，他的女朋友换的速度惊人，还各个都很漂亮。不过他的其中一位前女友，现在已经升级当妈了，她就是雪梨。







雪梨原名朱宸慧，90年出生的她是一名嫩模，更是一位网红，在网络上拥有万千粉丝，当然她的长相也是清纯可爱的。2009年，雪梨考入浙江工商大学经济学院国贸系，之后还去到新西兰留学。不仅美貌而且学霸，令人羡慕。





她和王思聪的恋情曝光在2015年，当时两个人一起现身于Bigbang的演唱会，被人拍到。他们两个的举止非常亲密，让人生疑。之后便有网友发布了王思聪和雪梨钱牵手的照片，她们的恋情也算是坐实了。不过好景不长，花花公子王思聪和雪梨没能走到最后，二人还是以分手告终。





不过雪梨并不那种靠男友的人，自己也有一份事业。她在新西兰留学的时候，就开了一家网店。对于这家店她也是付出了不少的心血，模特都由自己担任。当然付出和回报都是成正比的，她所开的网店的影响力十分巨大，上新的衣服经常一售而空，月销量高达千万。事业成功，在家庭方面也是收获满满。2017年7月份，雪梨被富二代男友求婚成功，甜蜜爆棚，并在2018年的刚开年就生下来一个可爱的宝宝。





她发微博写道：“知道麻麻喜欢小狗狗和水瓶座，小宝硬是在水瓶座的最后一天2月18日出生啦（离预产期提前了半个月）顺产6.4斤男宝。”网友们也是立马送上祝福。不少人都说，孩子很像妈妈。

现在的雪梨生活很幸福，家庭事业双丰收。这样的网红，你们喜欢吗？